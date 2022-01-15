Эвертон может уволить Бенитеса, не дожидаясь игры с Астон Виллой

Английский СМИ сообщают, что "Эвертон" может снять Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера после сегодняшнего выездного поражения от "Норвича" в матче 22-го тура АПЛ.

Ситуация вокруг испанского наставника напряженная и клуб может отправить 61-летнего специалиста в отставку, не дожидаясь поединка против "Астон Виллы" на следующей неделе.

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В нынешнем сезоне английского первенства "Эвертон" потерпел уже 10 поражений и на данный момент занимает 15-е место в турнирной таблице. От зоны вылета "ирисок" отделяют лишь 6 очков.