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Эвертон может уволить Бенитеса, не дожидаясь игры с Астон Виллой
Виталий Миколенко может получить нового тренера
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английский СМИ сообщают, что "Эвертон" может снять Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера после сегодняшнего выездного
Ситуация вокруг испанского наставника напряженная и клуб может отправить 61-летнего специалиста в отставку, не дожидаясь поединка против "Астон Виллы" на следующей неделе.
В нынешнем сезоне английского первенства "Эвертон" потерпел уже 10 поражений и на данный момент занимает 15-е место в турнирной таблице. От зоны вылета "ирисок" отделяют лишь 6 очков.
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