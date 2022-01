АПЛ. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 2:2. Коутиньо вырывает ничью для бирмингемцев

Английская Премьер-лига, 22-й тур

"Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Дэвид Кут

Ну что ж… снова писать о провале МЮ? Да нет, каждый раз одно и то же. Лучше обратить внимание на прекрасный матч, выданный командами: большое количество забитых мячей, еще больше моментов, горячие финальные минуты. Это тот поединок АПЛ, благодаря которому эта лига стала самой богатой в мире. А вот для Джеррарда сегодня настоящий праздник – он запихнул палки в колеса своему злейшему врагу во времена карьеры в "Ливерпуле". Но это было не очень сложно сделать.

Стартовали команды с гола гостей. Правда, его организовал голкипер "Виллы" Мартинес. "Манкунианцы" разыграли стандарт: Теллес скатил Фернандешу, тот протянул мяч немного вперед и пробил не слишком сильно, да еще и попал в самого Эмилиано. Однако аргентинец не справился с круглым снарядом, и тот улетел ему между ног, а затем в ворота. Кавани немного мешал Мартинесу увидеть удар, так что можно на него записать часть голевого паса.

Гости на 18-й минуте создали еще один хороший момент. Тот же Теллес подал с левого фланга на Кавани, который не попал по мячу, но на подборе был Гринвуд. Англичанин пробил наугад, но тут Мартинес уже спас – круглый снаряд полетел в него. Отметим, что Далот и Теллес были очень активны в атаке – эта пара гораздо лучше своих конкурентов Шоу и Уан-Биссаки в этом компоненте.

Именно из-за португальского правого защитника заработал свое первое предупреждение в дебютном матче за "львов" Люка Динь, который вышел в старте. К концу тайма француз мог исправить свою ошибку, но замыкая передачу из пределов штрафной площадки попал в де Хеа. Также испанский голкипер выручил гостей после выстрела Воткинса, а особенно красивым был сейв головой удара от Буэндии. Снова Давид чуть ли не герой матча. МЮ до перерыва ответил еще одним ударом Гринвуда, и с ним тоже справился Мартинес.

Во втором тайме команды интенсивность не снизили. "Вилла" имела много пространства на флангах, да и в центре поля "манкунианцы" покидали зоны. Фред заменил в этом матче дисквалифицированного Мактоминея и в обороне на своей части поля сыграл не слишком удачно.

А вот на чужой половине – пожалуйста: гегенпрессинг Рангника принес свои плоды. Мяч после ошибки Сансона дошел до Фреда, тот отдал на Фернандеша, а португалец мощно пробил под перекладину. Вот что делает отсутствие Роналду на поле из Бруно – он становится лидером команды. А Криштиану отсутствовал из-за травмы.

Но "Вилла" не сдалась и продолжила начатое на старте второго тайма. К тому же на финальные 25 минут на поле вышел Коутиньо и добавил красок в игру "львов". Именно бразилец спустя девять минут после выхода на замену принял участие в голе хозяев. Филиппе сыграл в стенку с Чуквуэмекой, затем из-под его ног мяч выбил Фред и круглый дошел до Рэмзи, который изо всех сил пробил в правый угол – где Хэа уже ничем не мог помочь.

Но на этом вклад Коутиньо в результат команды Джеррарда не завершился. На 81-й минуте он вырвал ничью, замкнув прострел Рэмзи – Варан в тот момент провалился. Да и вообще "красные дьяволы" слишком быстро ушли в раздевалку. Это первый гол Филиппе в ворота МЮ. Ранее, за "Ливерпуль", он не забил ни разу – семь сухих матчей.

