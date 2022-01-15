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Джеррард: Не имею ничего против игроков, совершающих ошибки, когда эти ошибки случаются при попытке поступить правильно

Англия
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Стивен высказался после игры с командой Рангника

Джеррард: Не имею ничего против игроков, совершающих ошибки, когда эти ошибки случаются при попытке поступить правильно

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард подвел итоги ничьи с "Манчестер Юнайтед" в матче 22-го тура АПЛ.

"Мы должны были использовать заряд уверенности, полученный в кубковом матче с ними, но начали игру неважно и на протяжении 25 минут были худшей из двух команд. Первый гол и следовало ожидать, мы плохо смотрелись.

Затем мы немного прибавили, но определенно заслуживали того, чтобы уступать в счете по итогам первого тайма. Пришлось указать игрокам на кое-какие неприятные факты, и они здорово на это отреагировали.

Потом мы пропустили гол, но он не вытекал из хода матча. Мы не стали унывать, продолжили демонстрировать свой характер и верить в себя.

Я ничего не имею против игроков, совершающих ошибки, когда эти ошибки случаются при попытке поступить правильно. А вот что я не могу принять, так это то, как мы провели первые 25 минут. Для Коутиньо это хорошее начало. Мы подписали умелого игрока. Теперь нужно довести его до нужных кондиций", – рассказал коуч "львов".

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В статье: Стивен Джеррард Астон Вилла (Бирмингем)
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Источник:
BBC

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