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Джеррард насолил дьяволам. Астон Вилла - МЮ 2:2. Обзор матча, видео голов
Астон Вилла - МЮ ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 15.01.2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Это был принципиальный матч, ведь для Стивена Джеррада во времена его выступлений за "Ливерпуль" МЮ был острым раздражителем. Приятно было тренеру вставлять палки в колеса "дьяволам" и на этот раз. Примечательно, что МЮ выигрывал в матче со счетом 2:0, но на дубль Фернандеша нашелся дубль Коутиньо. Одним словом, у наставника манкунианцев Рангника проблемы.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча АПЛ.
Английская Премьер-лига, 22-й тур
"Астон Вилла" - "Манчестер Юнайтед" 2:2
Голы: Джейкоб Рэмзи 77, Филиппе Коутиньо 82 – Бруно Фернандеш 6, 67
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