Джеррард насолил дьяволам. Астон Вилла - МЮ 2:2. Обзор матча, видео голов

Это был принципиальный матч, ведь для Стивена Джеррада во времена его выступлений за "Ливерпуль" МЮ был острым раздражителем. Приятно было тренеру вставлять палки в колеса "дьяволам" и на этот раз. Примечательно, что МЮ выигрывал в матче со счетом 2:0, но на дубль Фернандеша нашелся дубль Коутиньо. Одним словом, у наставника манкунианцев Рангника проблемы.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча АПЛ.

Английская Премьер-лига, 22-й тур

"Астон Вилла" - "Манчестер Юнайтед" 2:2

Голы: Джейкоб Рэмзи 77, Филиппе Коутиньо 82 – Бруно Фернандеш 6, 67