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Эвертон уволил Бенитеса – Источник

Англия
(3 голосов)

Совсем скоро об этом объявят официально

Эвертон уволил Бенитеса – Источник

Фото: Sky Sports / Автор – неизвестен

Новина українською

После поражения от аутсайдера АПЛ "Норвича" (1:2) руководство "Эвертона" больше не дало шанс наставнику команды Рафаэлю Бенитесу. Он был уволен. Об этом сообщает журналист Пит О'Рурк.

Сейчас идут переговоры по компенсации испанскому наставнику за досрочный уход с должности. Напомним, что на данный момент его контракт с клубом действителен до 2024-го года, а присоединился тренер к команде прошлым летом.

Официально о решении будет объявлено не позднее понедельника, 17 января.

Отметим, что "Эвертон" за весь сезон одержал всего пять побед в АПЛ. Пока команда идет 15-й в чемпионате, всего на шесть очков опережая зону вылета (при двух матчах в запасе). Также "ириски" вылетели из Кубка лиги на стадии 1/16 финала, уступив в серии пенальти "КПР", и прошли в четвертый раунд Кубка Англии, где встретятся с "Брентфордом".

Следующий матч "Эвертон" проведет 22 января против "Астон Виллы".

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В статье: Рафаэль Бенитес Эвертон (Ливерпуль)
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Источник:
Pete O'Rourke Twitter

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Комментарии (7)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.01.2022 в 09:56
Всё
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0
0
Рыжий из бункера (Сараево)
16.01.2022 в 09:42
Хреново... Неизвестно будет ли Миколенко играть у нового тренера
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0
0
тутти-10 (Сумська область)
16.01.2022 в 09:39
Оце Миколенку фортонуло! Контракт підписав і в АПЛ влаштувався, конкурента продали. Відбулася б відставка Бенітеса три тижні раніше, був би зараз у Динамо
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+2
0
MaximSK (Киев)
16.01.2022 в 09:03
Это плохо для Миколенко, главное чтобы новый тренер доверял Миколенко, а он оправдал его доверие.
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+3
0
Cerega15 (Kherson)
16.01.2022 в 09:20
Для Виталика ничего не изменилось, как и прежде нужно работать, создавать себе авторитет в новой команде. Доверие от нового тренера будет, Диня ведь успели продать.
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0
0
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WuTаng (Київ)
16.01.2022 в 08:31
Дуже шкода. Миколенко тільки віджигати почав як на Євро, але тепер хоч душа не болить. А тут така новина...
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+3
-1
Kela (Одесса)
16.01.2022 в 08:25
а что все сразу на Миколенко смотрят, он тут не при чем
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+3
0


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