Эвертон уволил Бенитеса – Источник

После поражения от аутсайдера АПЛ "Норвича" (1:2) руководство "Эвертона" больше не дало шанс наставнику команды Рафаэлю Бенитесу. Он был уволен. Об этом сообщает журналист Пит О'Рурк.

Сейчас идут переговоры по компенсации испанскому наставнику за досрочный уход с должности. Напомним, что на данный момент его контракт с клубом действителен до 2024-го года, а присоединился тренер к команде прошлым летом.

Официально о решении будет объявлено не позднее понедельника, 17 января.

Отметим, что "Эвертон" за весь сезон одержал всего пять побед в АПЛ. Пока команда идет 15-й в чемпионате, всего на шесть очков опережая зону вылета (при двух матчах в запасе). Также "ириски" вылетели из Кубка лиги на стадии 1/16 финала, уступив в серии пенальти "КПР", и прошли в четвертый раунд Кубка Англии, где встретятся с "Брентфордом".

Следующий матч "Эвертон" проведет 22 января против "Астон Виллы".