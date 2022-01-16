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Эвертон уволил Бенитеса – Источник
Совсем скоро об этом объявят официально
Фото: Sky Sports / Автор – неизвестен
После поражения от аутсайдера АПЛ "Норвича" (1:2) руководство "Эвертона" больше не дало шанс наставнику команды Рафаэлю Бенитесу. Он был уволен. Об этом сообщает журналист Пит О'Рурк.
Сейчас идут переговоры по компенсации испанскому наставнику за досрочный уход с должности. Напомним, что на данный момент его контракт с клубом действителен до 2024-го года, а присоединился тренер к команде прошлым летом.
Официально о решении будет объявлено не позднее понедельника, 17 января.
Отметим, что "Эвертон" за весь сезон одержал всего пять побед в АПЛ. Пока команда идет 15-й в чемпионате, всего на шесть очков опережая зону вылета (при двух матчах в запасе). Также "ириски" вылетели из Кубка лиги на стадии 1/16 финала, уступив в серии пенальти "КПР", и прошли в четвертый раунд Кубка Англии, где встретятся с "Брентфордом".
Следующий матч "Эвертон" проведет 22 января против "Астон Виллы".
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