Эриксен может подписать контракт с клубом АПЛ уже в ближайшее время – The Times

Датский полузащитник Кристиан Эриксен совсем скоро может вернуться в АПЛ. The Times сообщает, что один из клубов чемпионата Англии заинтересован в его услугах.

Контракт может быть подписан уже сегодня, 16 января. Пока неизвестно, кто именно так заинтересовал Кристиана.

У Эриксена есть предложения от других европейских команд, однако он хочет вернуться именно на Туманный Альбион. Напомним, что он провел самый большой отрезок в своей карьере именно в лондонском "Тоттенхэме" - 7,5 лет.

Напомним, что после выступлений в составе "шпор" датчанин перебрался в "Интер", однако на данный момент он не может выступать в Италии из-за медицинского запрета. Причиной тому стало то, что в его сердце установлен кардиостимулятор – это произошло после инцидента в поединке сборной Дании против Финляндии на Евро-2020 .

Сейчас у Эриксена есть статус свободного агента, поэтому клуб сможет его подписать бесплатно.