  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Эриксен может подписать контракт с клубом АПЛ уже в ближайшее время – The Times
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эриксен может подписать контракт с клубом АПЛ уже в ближайшее время – The Times

Англия
(1 голосов)

Кто-то решил рискнуть

Эриксен может подписать контракт с клубом АПЛ уже в ближайшее время – The Times

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Датский полузащитник Кристиан Эриксен совсем скоро может вернуться в АПЛ. The Times сообщает, что один из клубов чемпионата Англии заинтересован в его услугах.

Контракт может быть подписан уже сегодня, 16 января. Пока неизвестно, кто именно так заинтересовал Кристиана.

У Эриксена есть предложения от других европейских команд, однако он хочет вернуться именно на Туманный Альбион. Напомним, что он провел самый большой отрезок в своей карьере именно в лондонском "Тоттенхэме" - 7,5 лет.

Напомним, что после выступлений в составе "шпор" датчанин перебрался в "Интер", однако на данный момент он не может выступать в Италии из-за медицинского запрета. Причиной тому стало то, что в его сердце установлен кардиостимулятор – это произошло после инцидента в поединке сборной Дании против Финляндии на Евро-2020.

Сейчас у Эриксена есть статус свободного агента, поэтому клуб сможет его подписать бесплатно.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кристиан Эриксен АПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Times

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...