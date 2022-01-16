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Эриксен может подписать контракт с клубом АПЛ уже в ближайшее время – The Times
Кто-то решил рискнуть
Getty Images/Global Images Ukraine
Датский полузащитник Кристиан Эриксен совсем скоро может вернуться в АПЛ. The Times сообщает, что один из клубов чемпионата Англии заинтересован в его услугах.
Контракт может быть подписан уже сегодня, 16 января. Пока неизвестно, кто именно так заинтересовал Кристиана.
У Эриксена есть предложения от других европейских команд, однако он хочет вернуться именно на Туманный Альбион. Напомним, что он провел самый большой отрезок в своей карьере именно в лондонском "Тоттенхэме" - 7,5 лет.
Напомним, что после выступлений в составе "шпор" датчанин перебрался в "Интер", однако на данный момент он не может выступать в Италии из-за медицинского запрета. Причиной тому стало то, что в его сердце установлен кардиостимулятор – это произошло после
Сейчас у Эриксена есть статус свободного агента, поэтому клуб сможет его подписать бесплатно.
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