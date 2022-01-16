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На Энфилде пчелы не жужжали. АПЛ. Ливерпуль – Брентфорд 3:0

Англия
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Легкая победа для гранда

На Энфилде пчелы не жужжали. АПЛ. Ливерпуль – Брентфорд 3:0

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

В Англии ни в коем случае нельзя недооценивать фактор домашнего стадиона. В сентябре "Брентфорд" на глазах у своих болельщиков, на родном "Коммьюнити", не особо уступал "Ливерпулю" даже во владении мячом. Сегодня же, на "Энфилде", фаворит сразу же обозначил проактивную канву повествования, вдавив организованных "пчел" в их штрафную площадку. Стоит отдать андердогу должное – в рамках первого получаса игры гости справлялись с давлением хозяев, хоть и тандему Тоуни-Мбеумо пришлось при этом буквально прописаться в офсайде.

Если, к примеру, "Манчестер Сити" предпочитает в таких поединках растягивать соперника u-образным владением, то "Ливерпуль" старается подняться как можно выше – Робертсон и Александер-Арнольд действуют как плеймейкеры и перегружают последний рубеж радиоуправляемыми диагоналями в толпу. Кстати, спойлер: Эндрю и Трент записали в свой актив по ассисту. Так, на отскоке после углового в середине первого тайма Фернандес, боровшийся не только с угрозами "красных", но и со светящим в глаза солнцем, продемонстрировал рефлексы и парировал удар Ван Дейка.

Под занавес 45-минутки команда Франка все-таки немного cheer up'нулась и отправилась будить Алиссона. По парочке попыток предприняли Янельт и Тоуни, второму выстрелу Айвена немного не хватило точности. Правда, "Ливерпуль" даже когда ошибался – все равно успевал накрыть оппонента. К тому же, "Брентфорд" опрометчиво открыл игру в обе стороны и поплатился. В одной из ответных атак подопечные Клоппа заработали корнер, который Трент успешно подал на Фабиньо (1:0). В раздевалку Юрген побежал припеваючи.

Во втором тайме "Ливерпуль" позволил себе изредка, если не выключаться полностью, то, по крайней мере, просто понижать передачу и играть в свое удовольствие. Шаткие цифры на табло не смущали "красных", но действия Мбеумо заставили их задуматься и уже окончательно снять вопросы о победителе. Бриан принял шикарный пас вразрез от Нергора, обвел Матипа и пробил рядом со стойкой. Этот момент и выступил для хозяев своеобразным триггером. Сразу же Жота оказался ближе к цели, чем француз – Диогу, в отличие от соперника, в штангу попал. Португалец огрызнулся еще раз. Он обвел защитника, однако не переиграл Фернандеса.

Зато забить получилось у Окслейд-Чемберлена. Алекс без трудностей замкнул выверенную подачу Робертсона (2:0). А затем и фирменный прессинг на финальной трети принес "Ливерпулю" дивиденды. Фирмино обокрал Нергора прямо перед воротами и позволил Минамино отправить снаряд в сетку (3:0). Также отличиться мог вышедший на замену дебютант Гордон – дуэль с Кайде выиграл Фернандес. Игрокам "Брентфорда" неплохо было бы выставиться перед Альваро, ведь без его реакции цифры на табло легко бы умножились на два.

АПЛ, 22-й тур.

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Джонатан Мосс (Англия)

"Ливерпуль" – "Брентфорд" 3:0

Голы: Фабиньо (44), Окслейд-Чемберлен (69), Минамино (77)

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Джонс – Окслейд-Чемберлен (Минамино, 74), Фирмино (Милнер, 78), Жота (Гордон, 82)

"Брентфорд": Фернандес – Айер, Янссон, Пиннок – Роэрслев, Батист (Висса, 68), Нергор, Янельт, Генри (Канос, 49) – Мбеумо (Йенсен, 75), Тоуни

Предупреждение: Айер (19)

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Алекс Окслейд-Чемберлен Брентфорд АПЛ Ливерпуль Фабиньо Такуми Минамино
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