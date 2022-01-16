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АПЛ. Вест Хэм дома проиграл Лидсу, забив дважды. Ярмоленко сыграл 25 минут

Англия
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Украинец даже забил гол, однако его отменили

АПЛ. Вест Хэм дома проиграл Лидсу, забив дважды. Ярмоленко сыграл 25 минут

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 22-й тур

"Олимпийский" (Лондон)

Главный арбитр: Майк Дин

"Лидс" на подъеме. Во второй раз подряд в чемпионате павлины забивают трижды за матч, и это не против одного из аутсайдеров “Бернли”, а в матче с командой из топ-4. Подопечные Марсело Бьелсы показали классический для себя в прошлом сезоне красивый и атакующий футбол. Кроме того, что "Лидс" взял реванш у "Вест Хэма" за поражение несколькими днями раньше, так еще и "павлины" впервые не проиграли у "молотобойцев" после своего возвращения в АПЛ - серия из четырех проигрышей подряд прервана!

Повезло “Лидсу”, что из лазарета перед самым поединком вышло несколько важных игроков основы. Один из них – Джек Гаррисон, который сегодня оформил хет-трик. Он начал голевую феерию на 10-й минуте, отправив мяч в правый угол ворот.

Получив то, что требовалось "павлины" сели в защиту. Откровенно скажем – они это не умеют делать до сих пор. “Вест Хэм” побежал вперед и начал создавать моменты один за другим. Сначала Доусон мог замкнуть подачу со стандарта, но пробил мимо ворот, а потом все-таки навес из угла поля принес свои плоды "молотобойцам". Крессвелл подал от флажка, а Боуэн оторвался от оппонента и головой перевел эту подачу мимо Мелье. 13-е голевое действие (6+7) в чемпионате для Джеррода – самый результативный английский игрок АПЛ.

Долго лондонцам не пришлось праздновать, ведь стандарт принес удачу и гостям. Гаррисон замкнул подачу от угла поля на дальней правой стойке, оформив дубль. До конца тайма еще по голевому моменту имели Райс и Джеймс, но сыграли слишком плохо, упустив великолепные случаи: англичанин не отдал на пустые ворота Боуэну, а валлиец затянул с решением при выходе один на один с голкипером. Пока же Дэниелю тяжело играть на позиции центрфорварда.

Второй тайм начался с гола Форнальса. Испанец прекрасно разобрался с оппонентами в штрафной и пробил в противоход вратарю – Мелье уже ничего не мог поделать. Но и в этот раз "молотобойцы" не смогли долго радоваться хотя бы ничейному результату, ведь Гаррисон уже через восемь минут оформил хет-трик, элегантно перекинув мяч над голкипером при выходе один на один. Учись, Джеймс.

До финального свистка команды успели еще забить по одному разу, но дважды голы были отменены из-за офсайда. Клих прошил всех в штрафной площадке своим ударом, но попал в стоявшего на ленте ворот партнера, который находился в положении вне игры. Также не засчитали и мяч Ярмоленко, который головой перевел его во время суеты во владениях Мелье, ведь Боуэн несколькими секундами раньше пробивал и находился в офсайде. И тут Джеррорд испортил все карты украинцу.

АПЛ. Вест Хэм дома проиграл Лидсу, забив дважды. Ярмоленко сыграл 25 минут - изображение 1
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей с дополнительным временем провел на поле 25 минут. Был активным, участвовал в атаке, однако в его действиях был некоторый сумбур. Оно и ясно, ведь сегодня он сыграл столько же, столько за предыдущие восемь поединков. Отметим, что кроме отмененного гола Ярмоленко еще и опасно пробил по воротам из пределов штрафной – Мелье потянул этот выстрел.

"Лидс" полностью заслужил три очка. Мог даже забивать больше, но удар Рафиньи на себя приняла стойка. Благодаря победе "павлины" теперь 15-е в чемпионате - до первой десятки турнирки всего три зачетных пункта. "Вест Хэм" остался в топ-4, но оппоненты снизу ой как громко дышат в спину. Такие потери очков еще не аукнутся в будущем Мойесу и компании.

"Вест Хэм" - "Лидс" 2:3

Голы: Боуэн 34, Форнальс 52 – Гаррисон 10, 37, 60

"Вест Хэм": Фабьянский – Цоуфал, Доусон, Диоп (Перкинс 87), Крессвелл – Лансини, Райс – Боуэн, Форнальс (Ярмоленко 69), Влашич (Масуаку 61) – Антонио

"Лидс": Мелье – Даллас, Эйлинг, Стрейк, Фирпо (Хьелде 22) – Форшоу (Бейт 22, (Родриго 65)), Кох – Рафинья, Клих, Гаррисон (Гаррисон 60) – Джеймс

Предупреждения: Антонио 24, Лансини 62, Ярмоленко 77 – Кох 45, Джеймс 88

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В статье: Андрей Ярмоленко Лидс Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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