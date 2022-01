АПЛ. Вест Хэм дома проиграл Лидсу, забив дважды. Ярмоленко сыграл 25 минут

Английская Премьер-лига, 22-й тур

"Олимпийский" (Лондон)

Главный арбитр: Майк Дин

"Лидс" на подъеме. Во второй раз подряд в чемпионате павлины забивают трижды за матч, и это не против одного из аутсайдеров “Бернли”, а в матче с командой из топ-4. Подопечные Марсело Бьелсы показали классический для себя в прошлом сезоне красивый и атакующий футбол. Кроме того, что "Лидс" взял реванш у "Вест Хэма" за поражение несколькими днями раньше, так еще и "павлины" впервые не проиграли у "молотобойцев" после своего возвращения в АПЛ - серия из четырех проигрышей подряд прервана!

Повезло “Лидсу”, что из лазарета перед самым поединком вышло несколько важных игроков основы. Один из них – Джек Гаррисон, который сегодня оформил хет-трик. Он начал голевую феерию на 10-й минуте, отправив мяч в правый угол ворот.

Получив то, что требовалось "павлины" сели в защиту. Откровенно скажем – они это не умеют делать до сих пор. “Вест Хэм” побежал вперед и начал создавать моменты один за другим. Сначала Доусон мог замкнуть подачу со стандарта, но пробил мимо ворот, а потом все-таки навес из угла поля принес свои плоды "молотобойцам". Крессвелл подал от флажка, а Боуэн оторвался от оппонента и головой перевел эту подачу мимо Мелье. 13-е голевое действие (6+7) в чемпионате для Джеррода – самый результативный английский игрок АПЛ.

34' Goal West Ham. Jarrod Bowen heads in an equaliser for the Hammers. 1-1