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Лэмпард, Руни и Роберто Мартинес в числе главных претендентов на пост тренера Эвертона
Миколенко, вероятно, будет работать с именитым тренером
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня "Эвертон" официально обьявил об
Английские СМИ уже называют потенциальных сменщиков испанца. По информации Sky Sports, в шорт-лист "ирисок" входят экс-наставник лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард, главный тренер "Дерби Каунти" Уэйн Руни, коуч "Брайтона" Грэм Поттер, тренер национальной сборной Бельгии Роберто Мартинес и экс-наставника "Лиона" Руди Гарсия.
После 19 туров "Эвертон" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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