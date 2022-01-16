  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лэмпард, Руни и Роберто Мартинес в числе главных претендентов на пост тренера Эвертона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лэмпард, Руни и Роберто Мартинес в числе главных претендентов на пост тренера Эвертона

Англия
(1 голосов)

Миколенко, вероятно, будет работать с именитым тренером

Лэмпард, Руни и Роберто Мартинес в числе главных претендентов на пост тренера Эвертона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня "Эвертон" официально обьявил об увольнении Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера первой команды.

Английские СМИ уже называют потенциальных сменщиков испанца. По информации Sky Sports, в шорт-лист "ирисок" входят экс-наставник лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард, главный тренер "Дерби Каунти" Уэйн Руни, коуч "Брайтона" Грэм Поттер, тренер национальной сборной Бельгии Роберто Мартинес и экс-наставника "Лиона" Руди Гарсия.

После 19 туров "Эвертон" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Бенитес Уэйн Руни Роберто Мартинес Руди Гарсия Фрэнк Лэмпард Эвертон (Ливерпуль) Грэм Поттер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sports

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...