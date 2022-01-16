Ньюкасл хотел купить двух игроков сборной Нидерландов, но те отказались

"Ньюкасл" продолжает искать усиление в зимнее трансферное окно. Клуб хотел арендовать хавбека "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бека и "ПСЖ" Джорджиньо Вейналдума, но те отказались.

Команда через агентов пыталась убедить де Бека, что переход будет выгоден обеим сторонам. Однако, даже несмотря на малое количество игрового времени, нидерландец отказался от трансфера.

Такой же ответ был и при попытке арендовать полузащитника Джорджиньо Вейналдума у "ПСЖ". 31-летний футболист решил, что переход в "Ньюкасл" никак ему не поможет в карьерном плане.