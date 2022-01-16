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Ньюкасл хотел купить двух игроков сборной Нидерландов, но те отказались

Англия
(1 голосов)

У футболистов другие планы

Ньюкасл хотел купить двух игроков сборной Нидерландов, но те отказались

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл" продолжает искать усиление в зимнее трансферное окно. Клуб хотел арендовать хавбека "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бека и "ПСЖ" Джорджиньо Вейналдума, но те отказались.

Команда через агентов пыталась убедить де Бека, что переход будет выгоден обеим сторонам. Однако, даже несмотря на малое количество игрового времени, нидерландец отказался от трансфера.

Такой же ответ был и при попытке арендовать полузащитника Джорджиньо Вейналдума у "ПСЖ". 31-летний футболист решил, что переход в "Ньюкасл" никак ему не поможет в карьерном плане.

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В статье: Ньюкасл Жоржиньо Вейналдум Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек ПСЖ
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Источник:
The Telegraph

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