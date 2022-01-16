Клопп: Играть против Брентфорда крайне некомфортно. Мяч постоянно находился в воздухе

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарий после матча с "Брентфордом" (3:0) в рамках 22-го тура чемпионата Англии:

"Если честно, играть против "Брентфорда" крайне некомфортно. Обычно они играют иначе, но то, как они играют против нас, – это действительно сложно. Мяч так много раз находился в воздухе. Всякий раз, когда он оказывался внизу, нам нужно было начинать играть в футбол. Игралось не слишком свободно, и, как это часто бывает, стандарты могут привести к первому голу. Сегодня было именно так.

Потом мы могли забить больше, но два наших гола получились действительно классными. К сожалению, Алекс Окслейд-Чемберлен подвернул голеностоп. Надеюсь, у него ничего серьезного, но это слегка омрачило игру.

Сегодня наши стандарты были действительно хороши. Всегда требуется терпение, нельзя утрачивать концентрацию или играть небрежно. Надо сохранять страсть, даже когда не можешь найти путь к воротам соперника. Когда мы забили, "Брентфорд" стал играть иначе, больше рискуя, насыщая игроками зоны между линиями. И было два момента, когда нам пришлось непросто. Но нужно адаптироваться к ситуации, мы это сделали и с того момента контролировали игру.

Конечно, все ребята могут забивать голы, но сегодня наши футболисты действительно хорошо проявили себя в этом. Они очень много работали. Нужно стараться забивать – и парни это и делали", – сказал Клопп.