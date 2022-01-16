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Челси собирается подписать левого защитника ПСЖ
Игрок интересен Тухелю
Левый защитник "ПСЖ" Левен Кюрзава попал в сферу интересов лондонского "Челси". Однако, сейчас переговоры находятся лишь на ранней стадии.
Команда Почеттино при этом готова не только отдать Кюрзава в аренду, но и выплачивать игроку часть зарплаты.
В текущем сезоне 29-летний Кюрзава ни разу не сыграл за "ПСЖ" из-за травмы. В последний раз он выходил на поле в августе прошлого года в игре Суперкубка Франции с "Лиллем" (0:1).
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Источник:Sky Sports
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