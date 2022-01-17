Вест Хэм - Лидс 2:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Вест Гэм - Лидс, которые встречались в 22-м туре английской Премьер-лиги. Героем встречи стал Джек Гаррисон – хавбек Лидса оформил хет-трик. Молотобойцы смогли ответить только двумя мячами – Боуэн забил после углового, а Форнальс продемонстрировал индивидуальную технику. Ярмоленко на этот раз вышел на поле в середине второго тайма и даже отправил мяч в сетку, но сделал это из офсайда.

Английская Премьер-лига. 22-й тур

Вест Хэм - Лидс 2:3

Голы: Боуэн 34, Форнальс 52 – Гаррисон 10, 37, 60