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Вест Хэм - Лидс 2:3. Видео голов и обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Вест Хэм – Лидс, английская Премьер-лига, 16 января 2022

Вест Хэм - Лидс 2:3. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча Вест Гэм - Лидс, которые встречались в 22-м туре английской Премьер-лиги. Героем встречи стал Джек Гаррисон – хавбек Лидса оформил хет-трик. Молотобойцы смогли ответить только двумя мячами – Боуэн забил после углового, а Форнальс продемонстрировал индивидуальную технику. Ярмоленко на этот раз вышел на поле в середине второго тайма и даже отправил мяч в сетку, но сделал это из офсайда.

Английская Премьер-лига. 22-й тур
Вест Хэм - Лидс 2:3
Голы: Боуэн 34, Форнальс 52 – Гаррисон 10, 37, 60

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В статье: Лидс Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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