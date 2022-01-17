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Вест Хэм - Лидс 2:3. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Вест Хэм – Лидс, английская Премьер-лига, 16 января 2022
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Вест Гэм - Лидс, которые встречались в 22-м туре английской Премьер-лиги. Героем встречи стал Джек Гаррисон – хавбек Лидса оформил хет-трик. Молотобойцы смогли ответить только двумя мячами – Боуэн забил после углового, а Форнальс продемонстрировал индивидуальную технику. Ярмоленко на этот раз вышел на поле в середине второго тайма и даже отправил мяч в сетку, но сделал это из офсайда.
Английская Премьер-лига. 22-й тур
Вест Хэм - Лидс 2:3
Голы: Боуэн 34, Форнальс 52 – Гаррисон 10, 37, 60
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