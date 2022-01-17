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"Подпиши легенду за пятак". 48-летний Роберто Карлос примет участие в очень крутой акции от eBay
Бывший лидер сборной Бразилии
eBay
Экс-защитник мадридского "Реала", миланского "Интера" и национальной сборной Бразилии Роберто Карлос решил поучаствовать в интересной акции от компаний eBay и Football Beyond Borders.
Подписать 48-летнего чемпиона мира на один матч может любая команда из британских воскресных лиг всего за 5 фунтов стерлингов. Также вместе с Карлосом пошла на авантюру экс-футболистка "Челси" и "Ювентуса" Эниола Алуко.
Слоган кампании: "Подпиши легенду за пятак". Все деньги пойдут на благотворительность, счастливчика выберут в рамках аукциона. Сам трансфер объявят в последний день зимнего окна – 31 января.
За свою карьеру Роберто Карлос выиграл 21 крупный трофей.
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