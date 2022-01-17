"Подпиши легенду за пятак". 48-летний Роберто Карлос примет участие в очень крутой акции от eBay

Экс-защитник мадридского "Реала", миланского "Интера" и национальной сборной Бразилии Роберто Карлос решил поучаствовать в интересной акции от компаний eBay и Football Beyond Borders.

Подписать 48-летнего чемпиона мира на один матч может любая команда из британских воскресных лиг всего за 5 фунтов стерлингов. Также вместе с Карлосом пошла на авантюру экс-футболистка "Челси" и "Ювентуса" Эниола Алуко.

Слоган кампании: "Подпиши легенду за пятак". Все деньги пойдут на благотворительность, счастливчика выберут в рамках аукциона. Сам трансфер объявят в последний день зимнего окна – 31 января.

За свою карьеру Роберто Карлос выиграл 21 крупный трофей.