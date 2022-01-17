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Реабилитационные процедуры. Роналду показал в своем Instagram, как именно предпочитает отдыхать
На чилле, на расслабоне
Getty Images / Global Images Ukraine
Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду опубликовал новую фотографию в своем Instagram. Форвард поделился снимком, на котором он запечатлен в бассейне. Криштиану отметил:
"Расслабляюсь".
Напомним, Роналду не попал в заявку на матч 22-го тура АПЛ против "Астон Виллы" (2:2). Как сообщил временный менеджер "МЮ" Ральф Рангник, у Криштиану возникли проблемы с бедром. В текущем сезоне локального первенства футболист сыграл 16 матчей, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. "Красные дьяволы" находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.
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