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Находясь не в том положении. Тухель и Клопп высказались об интриге в чемпионской гонке в АПЛ

Англия
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Соперники Гвардиолы на связи

Находясь не в том положении. Тухель и Клопп высказались об интриге в чемпионской гонке в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Менеджер "Челси" Томас Тухель и главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответили на вопросы журналистов касательно чемпионской гонки. На данный момент "синие" занимают третью строчку, на 2 очка отставая от "красных". У мерсисайдцев есть матч в запасе, в свою очередь они отстают от лидера первенства "Манчестер Сити" на 11 баллов.

"Трансферы? Нам просто нужен весь наш состав. Мог ли "Ливерпуль" побороться за титул в прошлом сезоне? Нет. Они играли без Ван Дейка. Я говорил об этом много раз: ключевые игроки – это ключевые игроки, потому что они являются ключевыми во всем, что делают, и в том, как себя ведут. Мы остаемся храбрыми и будем готовы к хорошей битве", – отметил Тухель.

"Нам не нужно убеждать людей в том, что нужно верить. Если они хотят верить, то могут это делать. Если вы с нами, то вам понравится такое путешествие. Мы пойдем на все. Мы будем бороться столько, сколько сможем. Мы сейчас не в том положении, чтобы говорить о борьбе за титул. 11 очков отрыва… Хоть и есть игра в запасе. В адекватном мире такого не бывает. Правда, что мы вообще сегодня можем назвать адекватным?" – спросил Клопп.

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В статье: Юрген Клопп Чемпионат Англии Томас Тухель Челси (Лондон) АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити
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Источник:
skysports.com

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