Находясь не в том положении. Тухель и Клопп высказались об интриге в чемпионской гонке в АПЛ

Менеджер "Челси" Томас Тухель и главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответили на вопросы журналистов касательно чемпионской гонки. На данный момент "синие" занимают третью строчку, на 2 очка отставая от "красных". У мерсисайдцев есть матч в запасе, в свою очередь они отстают от лидера первенства "Манчестер Сити" на 11 баллов.

"Трансферы? Нам просто нужен весь наш состав. Мог ли "Ливерпуль" побороться за титул в прошлом сезоне? Нет. Они играли без Ван Дейка. Я говорил об этом много раз: ключевые игроки – это ключевые игроки, потому что они являются ключевыми во всем, что делают, и в том, как себя ведут. Мы остаемся храбрыми и будем готовы к хорошей битве", – отметил Тухель.