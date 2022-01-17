Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
The Athletic: Клуб АПЛ предложил Кристиану Эриксену полноценный контракт
Амбициозный дебютант лиги
Getty Images / Global Images Ukraine
Английский футбольный клуб "Брентфорд" предложил датскому хавбеку Кристиану Эриксену полноценный шестимесячный трудовой договор. Таким образом, боссы "пчел" желают подписать соглашение с полузащитником до конца сезона-2021/22.
По информации The Athletic, контракт будет включаться в себя опцию продления еще на год. Ранее Эриксен расторг договор с "Интером". Напомним, регламент Серии А не позволяет датскому хавбеку выходить на поле, ведь после остановки сердца в поединке с Финляндией на ЕВРО-2020 ему установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.
Эриксен ранее играл за "Тоттенхэм" (2013-2020, 300 матчей). 12 июня в концовке первого тайма матча ЕВРО-2020 Дания – Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться из-за сердечного приступа. Кристиану оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу.
Популярное сейчас
- Заря расторгла контракт с легионером
- Мечта Ахметова, приведшая к неудаче. Коноплянка не показал в Шахтере ни амбиций, ни желания
- У Миколенко будет новый тренер, Коноплянка уходит из Шахтера. Главные новости за 16 января
- Эвертон уволил Бенитеса – Источник
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена футболиста сборной Украины хвастается формами на Мальдивах. ФОТО