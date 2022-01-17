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The Athletic: Клуб АПЛ предложил Кристиану Эриксену полноценный контракт

Англия
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Амбициозный дебютант лиги

The Athletic: Клуб АПЛ предложил Кристиану Эриксену полноценный контракт

Getty Images / Global Images Ukraine

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Английский футбольный клуб "Брентфорд" предложил датскому хавбеку Кристиану Эриксену полноценный шестимесячный трудовой договор. Таким образом, боссы "пчел" желают подписать соглашение с полузащитником до конца сезона-2021/22.

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По информации The Athletic, контракт будет включаться в себя опцию продления еще на год. Ранее Эриксен расторг договор с "Интером". Напомним, регламент Серии А не позволяет датскому хавбеку выходить на поле, ведь после остановки сердца в поединке с Финляндией на ЕВРО-2020 ему установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.

Эриксен ранее играл за "Тоттенхэм" (2013-2020, 300 матчей). 12 июня в концовке первого тайма матча ЕВРО-2020 Дания – Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться из-за сердечного приступа. Кристиану оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу.

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В статье: Кристиан Эриксен Брентфорд
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Источник:
theathletic.com

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