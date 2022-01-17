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Ньюкасл попытается подписать контракт с Кейлором Навасом
Но удастся ли
Getty Images / Global Images Ukraine
Английский "Ньюкасл" заинтересован в переходе костариканского вратаря "ПСЖ" Кейлора Наваса, чтобы повысить шансы на сохранение прописки в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает RMC Sport.
35-летний Навас перешёл во французскую команду из мадридского "Реала" за € 15 млн.
В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 12 матчах чемпионата страны, в которых пропустил 11 мячей и четырежды сыграл "на ноль". Также на счету Наваса пять матчей в Лиге чемпионов, Кубке и Суперкубке Франции и шесть пропущенных мячей.
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