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Ньюкасл попытается подписать контракт с Кейлором Навасом

Англия
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Но удастся ли

Ньюкасл попытается подписать контракт с Кейлором Навасом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Английский "Ньюкасл" заинтересован в переходе костариканского вратаря "ПСЖ" Кейлора Наваса, чтобы повысить шансы на сохранение прописки в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает RMC Sport.

35-летний Навас перешёл во французскую команду из мадридского "Реала" за € 15 млн.

В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 12 матчах чемпионата страны, в которых пропустил 11 мячей и четырежды сыграл "на ноль". Также на счету Наваса пять матчей в Лиге чемпионов, Кубке и Суперкубке Франции и шесть пропущенных мячей.

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В статье: Кейлор Навас Ньюкасл ПСЖ
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