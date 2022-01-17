Ньюкасл попытается подписать контракт с Кейлором Навасом

Английский "Ньюкасл" заинтересован в переходе костариканского вратаря "ПСЖ" Кейлора Наваса, чтобы повысить шансы на сохранение прописки в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает RMC Sport.

35-летний Навас перешёл во французскую команду из мадридского "Реала" за € 15 млн.

В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 12 матчах чемпионата страны, в которых пропустил 11 мячей и четырежды сыграл "на ноль". Также на счету Наваса пять матчей в Лиге чемпионов, Кубке и Суперкубке Франции и шесть пропущенных мячей.