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Пеп дистанцируется, Анчелотти издевается над стариками, Гасперини меняет схему! Аудиомнение #133
Интересный уик-энд получился
Getty Images / Global Images Ukraine
Обсуждаем главные поединки выходных в Англии, Испании и Италии. Послушать выпуски можно на Megogo Audio, Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.
Оказывается, "Сити" умеет скрывать, что команда в кризисе. Почему "горожане" не выиграют Лигу чемпионов (да, вот так внезапно), а Карло Анчелотти буквально убивает основную обойму "Реала"? Худший матч Винисиуса за последнее время, удаление Милитао, ошибка Кепы, великолепие КДБ, сюрпризы от Гасперини на фоне вспышки коронавируса – еще больше мыслей внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:31 – "Манчестер Сити" – "Челси" (1:0);
12:55 – "Атлетик" – "Реал" (0:2);
17:59 – "Аталанта" – "Интер" (0:0);
21:41 – Не попадайте в офсайд!
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