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Пеп дистанцируется, Анчелотти издевается над стариками, Гасперини меняет схему! Аудиомнение #133

Англия
(1 голосов)

Интересный уик-энд получился

Пеп дистанцируется, Анчелотти издевается над стариками, Гасперини меняет схему! Аудиомнение #133

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем главные поединки выходных в Англии, Испании и Италии. Послушать выпуски можно на Megogo Audio, Google Podcasts, YouTube ↓ , Facebook, Castbox ↓ подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете другие подкасты сайта UA-Футбол.

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Оказывается, "Сити" умеет скрывать, что команда в кризисе. Почему "горожане" не выиграют Лигу чемпионов (да, вот так внезапно), а Карло Анчелотти буквально убивает основную обойму "Реала"? Худший матч Винисиуса за последнее время, удаление Милитао, ошибка Кепы, великолепие КДБ, сюрпризы от Гасперини на фоне вспышки коронавируса – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:31 – "Манчестер Сити" – "Челси" (1:0);

12:55 – "Атлетик" – "Реал" (0:2);

17:59 – "Аталанта" – "Интер" (0:0);

21:41 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Хосеп Гвардиола Суперкубок Испании Атлетик (Бильбао) Аталанта (Бергамо) Реал (Мадрид) Интер (Милан) Томас Тухель Челси (Лондон) Манчестер Сити Иньяки Уильямс Кевин Де Брюйне Кепа Аррисабалага
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