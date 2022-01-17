Ван де Бек отказался от перехода в Ньюкасл

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек не перейдет в "Ньюкасл", пишет The Telegraph.

"Сороки" были заинтересованы в аренде голландца, однако 24-летний футболист отказался от перехода из-за турнирного положения команды. "Ньюкасл" занимает 19-е место в АПЛ и находится в зоне вылета

В нынешнем сезоне ван де Бек провел 14 матчей за "Манчестер Юнайтед", записав на свой счет 1 гол.