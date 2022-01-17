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Ван де Бек отказался от перехода в Ньюкасл

Англия
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Игрок не заинтересован в предложении

Ван де Бек отказался от перехода в Ньюкасл

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек не перейдет в "Ньюкасл", пишет The Telegraph.

"Сороки" были заинтересованы в аренде голландца, однако 24-летний футболист отказался от перехода из-за турнирного положения команды. "Ньюкасл" занимает 19-е место в АПЛ и находится в зоне вылета

В нынешнем сезоне ван де Бек провел 14 матчей за "Манчестер Юнайтед", записав на свой счет 1 гол.

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В статье: Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек
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