Ньюкасл сделал серьезное предложение контракта Усману Дембеле

"Ньюкасл" сделал "огромное предложение" контракта полузащитнику "Барселоны" Усману Дембеле, сообщает Фабрицио Романо. "Я думаю, что переход в АПЛ – очень вероятный шаг для Дембеле", – заявил журналист в программе Qué Golazo.

"Сейчас еще слишком рано говорить о том, что будет дальше, но "Ньюкасл" предложил ему огромные деньги, связался с ним и сделал по-настоящему хорошее предложение с точки зрения финансов.

Но, разумеется, Дембеле не спешит с принятием решения, потому что когда ты собираешься стать свободным агентом, то изучаешь рынок перед тем, как дать согласие.

Однако "Ньюкасл" всерьез заинтересован в Дембеле. Хотя и не только он. Некоторые другие клубы намерены последить за ситуацией в "Барселоне", прежде чем вступать в гонку и направлять официальное предложение. Но я думаю, что переход в АПЛ – очень вероятный шаг для Дембеле", – сказал Романо.

Напомним, что переговоры по новому контракту Усмана Дембеле зашли в тупик. Ранее сообщалось, что Хави был шокирован требованиями полузащитника и его агента.