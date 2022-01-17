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Ньюкасл сделал серьезное предложение контракта Усману Дембеле

Англия
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(1 голосов)

Игроки пока не спешат идти к "сорокам" даже за такие деньги

Ньюкасл сделал серьезное предложение контракта Усману Дембеле

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Ньюкасл" сделал "огромное предложение" контракта полузащитнику "Барселоны" Усману Дембеле, сообщает Фабрицио Романо. "Я думаю, что переход в АПЛ – очень вероятный шаг для Дембеле", – заявил журналист в программе Qué Golazo.

"Сейчас еще слишком рано говорить о том, что будет дальше, но "Ньюкасл" предложил ему огромные деньги, связался с ним и сделал по-настоящему хорошее предложение с точки зрения финансов.

Но, разумеется, Дембеле не спешит с принятием решения, потому что когда ты собираешься стать свободным агентом, то изучаешь рынок перед тем, как дать согласие.

Однако "Ньюкасл" всерьез заинтересован в Дембеле. Хотя и не только он. Некоторые другие клубы намерены последить за ситуацией в "Барселоне", прежде чем вступать в гонку и направлять официальное предложение. Но я думаю, что переход в АПЛ – очень вероятный шаг для Дембеле", – сказал Романо.

Напомним, что переговоры по новому контракту Усмана Дембеле зашли в тупик. Ранее сообщалось, что Хави был шокирован требованиями полузащитника и его агента.

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В статье: Барселона Ньюкасл Усман Дембеле
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Источник:
Qué Golazo

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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
17.01.2022 в 19:49
В Барсе остались только миллионеры, которые хотят денег вагон и не играть их устроит! Трудяги закончились! Поэтому Хави и в шоке, раньше таких "Коноплянок" там почти небыло. Сейчас главное контракт пожирнее и жизнь удалась! Зачем выкладываться?!
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football_soccer (Украина)
17.01.2022 в 20:44
что значит не было? и раньше были пассажиры , которые только за деньгами приходили. Только же вчера новость про Сонга была. Но были таланты, которые на себе тянули команду. А сейчас кто? Некому решать. Одни банально еще молоды, вторые просто не вывозят уровень лидеров топ клуба
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Барселиниус (землянин)
17.01.2022 в 20:58
Где-то в Париже икнулось семикратному...
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