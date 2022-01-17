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Ньюкасл сделал серьезное предложение контракта Усману Дембеле
Игроки пока не спешат идти к "сорокам" даже за такие деньги
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Ньюкасл" сделал "огромное предложение" контракта полузащитнику "Барселоны" Усману Дембеле, сообщает Фабрицио Романо. "Я думаю, что переход в АПЛ – очень вероятный шаг для Дембеле", – заявил журналист в программе Qué Golazo.
"Сейчас еще слишком рано говорить о том, что будет дальше, но "Ньюкасл" предложил ему огромные деньги, связался с ним и сделал по-настоящему хорошее предложение с точки зрения финансов.
Но, разумеется, Дембеле не спешит с принятием решения, потому что когда ты собираешься стать свободным агентом, то изучаешь рынок перед тем, как дать согласие.
Однако "Ньюкасл" всерьез заинтересован в Дембеле. Хотя и не только он. Некоторые другие клубы намерены последить за ситуацией в "Барселоне", прежде чем вступать в гонку и направлять официальное предложение. Но я думаю, что переход в АПЛ – очень вероятный шаг для Дембеле", – сказал Романо.
Напомним, что переговоры по новому контракту Усмана Дембеле зашли в тупик. Ранее сообщалось, что Хави был шокирован требованиями полузащитника и его агента.
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