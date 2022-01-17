Томас Тухель – тренер года по версии FIFA The Best

ФИФА объявила обладателя премии FIFA The Best тренеру году – им стал тренер "Челси" Томас Тухель. Немецкий специалист за пол года вывел команду в финал Лиги чемпионов и выиграл его.

???????? Thomas Tuchel is the #TheBest FIFA Men’s Coach 2021!



???????? He had a year to remember with @ChelseaFC! pic.twitter.com/skVgbZTxCO — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022

Также "синие" вышли в финал Кубка Англии и заняли 4 место в АПЛ.

Соперниками Тухеля в борьбе за награду были тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола и менеджер сборной Италии Роберто Манчини.

Пеп выиграл Премьер-лигу, Кубок английской лиги и вывел команду в первый в её истории финал Лиги чемпионов. Роберто взял с Италией Евро и побил рекорд Испании по матчам без поражений подряд.