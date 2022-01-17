Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Томас Тухель – тренер года по версии FIFA The Best
Обошел Гвардиолу и Манчини
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
ФИФА объявила обладателя премии FIFA The Best тренеру году – им стал тренер "Челси" Томас Тухель. Немецкий специалист за пол года вывел команду в финал Лиги чемпионов и выиграл его.
???????? Thomas Tuchel is the #TheBest FIFA Men’s Coach 2021!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022
???????? He had a year to remember with @ChelseaFC! pic.twitter.com/skVgbZTxCO
Также "синие" вышли в финал Кубка Англии и заняли 4 место в АПЛ.
Соперниками Тухеля в борьбе за награду были тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола и менеджер сборной Италии Роберто Манчини.
Пеп выиграл Премьер-лигу, Кубок английской лиги и вывел команду в первый в её истории финал Лиги чемпионов. Роберто взял с Италией Евро и побил рекорд Испании по матчам без поражений подряд.
Популярное сейчас
- Заря расторгла контракт с легионером
- Почему Нерес перешел в Шахтер? Все детали, цена и логика трансфера | ВИДЕО блог Роберто Моралеса
- Лев не умирает, а просто ложится спать, или Как смерть Фоэ помогла спасти Эриксена
- Миколенко - второй по оценкам в составе Эвертона за игру с Норвичем
- Звездный форвард Александрии сыграл свадьбу с роскошной испанкой. ФОТО
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО