Томас Тухель – тренер года по версии FIFA The Best

ФИФА объявила обладателя премии FIFA The Best тренеру году – им стал тренер "Челси" Томас Тухель. Немецкий специалист за пол года вывел команду в финал Лиги чемпионов и выиграл его.

