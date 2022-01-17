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Томас Тухель – тренер года по версии FIFA The Best

Англия
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Обошел Гвардиолу и Манчини

Томас Тухель – тренер года по версии FIFA The Best

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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ФИФА объявила обладателя премии FIFA The Best тренеру году – им стал тренер "Челси" Томас Тухель. Немецкий специалист за пол года вывел команду в финал Лиги чемпионов и выиграл его.

Также "синие" вышли в финал Кубка Англии и заняли 4 место в АПЛ.

Соперниками Тухеля в борьбе за награду были тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола и менеджер сборной Италии Роберто Манчини.

Пеп выиграл Премьер-лигу, Кубок английской лиги и вывел команду в первый в её истории финал Лиги чемпионов. Роберто взял с Италией Евро и побил рекорд Испании по матчам без поражений подряд.

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В статье: Роберто Манчини Италия Томас Тухель Челси (Лондон) Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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