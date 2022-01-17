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Эдуар Менди – вратарь года по версии FIFA The Best

Англия
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Сенегальский голкипер опередил Джанлуиджи Доннарумму и Мануэля Нойера

Эдуар Менди – вратарь года по версии FIFA The Best

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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ФИФА объявила обладателя премии FIFA The Best вратарю года – им стал голкипер "Челси" Эдуар Менди. Сенегалец выиграл Лигу чемпионов.

Эдуар также установил рекорд – 9 сухих матчей в дебютном сезоне в Лиге чемпионов.

Мануэль Нойер взял с "Баварией" Бундеслигу и Суперкубок Германии, а Джанлуиджи Доннарумма взял с Италией Евро.

Менди не единственный представитель "Челси" с наградой – Томас Тухель стал тренером года FIFA The Best.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Челси (Лондон) Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ Эдуар Менди
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