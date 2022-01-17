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Эдуар Менди – вратарь года по версии FIFA The Best
Сенегальский голкипер опередил Джанлуиджи Доннарумму и Мануэля Нойера
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
ФИФА объявила обладателя премии FIFA The Best вратарю года – им стал голкипер "Челси" Эдуар Менди. Сенегалец выиграл Лигу чемпионов.
???????? #TheBest FIFA Men’s Goalkeeper 2021 Award goes to Edouard Mendy!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022
???????????? The greatest men’s goalkeeper in the world! pic.twitter.com/4bMxnyJ1k9
Эдуар также установил рекорд – 9 сухих матчей в дебютном сезоне в Лиге чемпионов.
Мануэль Нойер взял с "Баварией" Бундеслигу и Суперкубок Германии, а Джанлуиджи Доннарумма взял с Италией Евро.
Менди не единственный представитель "Челси" с наградой – Томас Тухель стал тренером года FIFA The Best.
9 - Édouard Mendy’s nine clean sheets for Chelsea in the UEFA Champions League this season is the most ever by a goalkeeper in their debut campaign in the competition. Wall. #UCLFinal pic.twitter.com/BdVrIGOj3M— OptaJoe (@OptaJoe) May 29, 2021
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