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Холанд, Месси, Роналду, Левандовский – все в команде года FIFPro

Англия
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Без Мбаппе – второго лучшего бомбардира 2021 года

Холанд, Месси, Роналду, Левандовский – все в команде года FIFPro

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) в рамках церемонии вручения премий The Best от ФИФА представила сборную года. В команду не попал ни Килиан Мбаппе, ни Мохамед Салах, ни Карима Бензема.

В команду вошли следующие футболисты:

Вратарь:

  • Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ").

Защитники:

  • Рубен Диаш ("Манчестер Сити");
  • Леонардо Бонуччи ("Ювентус");
  • Давид Алаба ("Реал").

Полузащитники:

  • Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити");
  • Нголо Канте("Челси");
  • Жоржиньо ("Челси").

Нападающие:

  • Роберт Левандовски ("Бавария");
  • Лионель Месси ("ПСЖ");
  • Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед");
  • Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд).
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В статье: Роберт Левандовский Лионель Месси Давид Алаба Криштиану Роналду Леонардо Бонуччи Жоржиньо Кевин Де Брюйне Джанлуиджи Доннарумма Н'Голо Канте Рубен Диаш Эрлинг Холанд
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Источник:
fifpro.org

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