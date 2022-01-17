Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Холанд, Месси, Роналду, Левандовский – все в команде года FIFPro
Без Мбаппе – второго лучшего бомбардира 2021 года
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) в рамках церемонии вручения премий The Best от ФИФА представила сборную года. В команду не попал ни Килиан Мбаппе, ни Мохамед Салах, ни Карима Бензема.
✨ The 2021 Men’s FIFA FIFPRO #World11 lineup:— FIFPRO (@FIFPRO) January 17, 2022
???????? @gigiodonna1
???????? @David_Alaba
???????? @bonucci_leo19
???????? @rubendias
???????? @DeBruyneKev
???????? Jorginho
???????? @nglkante
???????? @lewy_official
???????? Lionel Messi
???????? @Cristiano
???????? @ErlingHaaland
By the players, for the players. @FIFAWorldCup pic.twitter.com/zNAZiTp4S2
В команду вошли следующие футболисты:
Вратарь:
- Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ").
Защитники:
- Рубен Диаш ("Манчестер Сити");
- Леонардо Бонуччи ("Ювентус");
- Давид Алаба ("Реал").
Полузащитники:
- Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити");
- Нголо Канте("Челси");
- Жоржиньо ("Челси").
Нападающие:
- Роберт Левандовски ("Бавария");
- Лионель Месси ("ПСЖ");
- Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед");
- Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд).
Популярное сейчас
- Травма помешала Попову переехать в чемпионат Франции
- Дело уже даже не в тесте на COVID-19. Малиновский пропустит несколько матчей
- Костышин возглавит зарубежный клуб
- Второй матч Миколенко и экзамен для Малиновского. Какой футбол смотреть на выходных
- Отец года: Левандовский сделал прическу дочке с помощью пылесоса
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО