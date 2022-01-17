Роналду получил спецприз FIFA The Best

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду стал обладателем специального приза ФИФА The Best. 36-летний португалец установил новый мировой рекорд по голам за сборную.

????✨ Cristiano Ronaldo is the recipient of #TheBest FIFA Special Award!



???????? Legend. Winner. Goalscoring machine. @Cristiano. pic.twitter.com/ZnzGMJKCEk — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022

В сентябре он дважды забил Ирландии (2:1) в 4-м туре квалификационного этапа ЧМ-2022 и со 111 мячами опередил экс-форварда сборной Ирана Али Даеи (109).

В этом сезоне Криштиану провел 21 матч за "МЮ", забил 14 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает бомбардира в 35 миллионов евро.