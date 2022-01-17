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Роналду получил спецприз FIFA The Best

Англия
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Португальца наградили за рекорд по голам за сборную

Роналду получил спецприз FIFA The Best

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду стал обладателем специального приза ФИФА The Best. 36-летний португалец установил новый мировой рекорд по голам за сборную.

В сентябре он дважды забил Ирландии (2:1) в 4-м туре квалификационного этапа ЧМ-2022 и со 111 мячами опередил экс-форварда сборной Ирана Али Даеи (109).

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В этом сезоне Криштиану провел 21 матч за "МЮ", забил 14 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает бомбардира в 35 миллионов евро.

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Национальная сборная Португалии
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