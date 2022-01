Роналду получил спецприз FIFA The Best

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду стал обладателем специального приза ФИФА The Best. 36-летний португалец установил новый мировой рекорд по голам за сборную.

????✨ Cristiano Ronaldo is the recipient of #TheBest FIFA Special Award!



???????? Legend. Winner. Goalscoring machine. @Cristiano. pic.twitter.com/ZnzGMJKCEk