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Криштиану Роналду рассказал, сколько еще хочет играть в футбол

Англия
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(3 голосов)

Сам описал термины

Криштиану Роналду рассказал, сколько еще хочет играть в футбол

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал выигрыш специального приза The Best от ФИФА.

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"В первую очередь, я хотел бы поблагодарить всех партнеров по сборной, с которыми я играл в течение этих 20 лет. Мировой рекорд был 109 голов, да? Теперь я на шесть мячей его улучши, очень горжусь этим. Я получил специальный приз от ФИФА – организации, к которой я отношусь с огромным уважением".

"Также хочу поблагодарить свою семью. Скоро я снова стану отцом. Я горд. Здорово быть лучшим бомбардиром в истории. У меня все еще есть страсть к игре и к тому, чтобы отправлять мяч в сетку. Я играю в футбол с 5 лет. Я все еще мотивирован, даже когда просто выхожу на тренировочное занятие. Даже в 37 лет я чувствую себя хорошо. Я продолжаю усердно работать, хочу продолжать. Я надеюсь играть еще 4-5 лет. Если вы хорошо относитесь к своему телу, то оно отплатит вам тем же, когда это потребуется".

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В статье: Криштиану Роналду
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Источник:
dailymail.co.uk

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Комментарии (1)
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usovvictor (Kharkov)
18.01.2022 в 11:02
...в этом весь Рональду - "опять стану отцом" и 4-5 лет актива... Человек сумел достичь....
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