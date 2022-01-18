Криштиану Роналду рассказал, сколько еще хочет играть в футбол

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал выигрыш специального приза The Best от ФИФА.

"В первую очередь, я хотел бы поблагодарить всех партнеров по сборной, с которыми я играл в течение этих 20 лет. Мировой рекорд был 109 голов, да? Теперь я на шесть мячей его улучши, очень горжусь этим. Я получил специальный приз от ФИФА – организации, к которой я отношусь с огромным уважением".

"Также хочу поблагодарить свою семью. Скоро я снова стану отцом. Я горд. Здорово быть лучшим бомбардиром в истории. У меня все еще есть страсть к игре и к тому, чтобы отправлять мяч в сетку. Я играю в футбол с 5 лет. Я все еще мотивирован, даже когда просто выхожу на тренировочное занятие. Даже в 37 лет я чувствую себя хорошо. Я продолжаю усердно работать, хочу продолжать. Я надеюсь играть еще 4-5 лет. Если вы хорошо относитесь к своему телу, то оно отплатит вам тем же, когда это потребуется".