В надежде, что ценник снизится. Арсенал собирается повременить с трансфером лидера Фиорентины

В 2021 году форвард "Фиорентины" Душан Влахович сравнялся с рекордом Криштиану Роналду по количеству голов в Серии А за календарный год (33 мяча). По информации Sky Sports, именно такой нападающий нужен Микелю Артете в "Арсенале".

"Канониры" проявляют огромный интерес к сербскому страйкеру, особенно на фоне сомнений по поводу будущего на "Эмирейтс" Пьера-Эмерика Обамеянга, Александра Ляказетта и Эдди Нкетии.

Дхармеш Шет из Transfer Show сообщает, что "фиалки" готовы продать Влаховича уже в январское трансферное окно. Тем не менее, "пушкари" хотят подождать до лета, надеясь, что ценник на игрока снизится. Контракт Душана с "Фиорентиной" истекает через 1,5 года.

В текущем сезоне 21-летний Влахович забил 16 голов в Серии А. Он переехал во Флоренцию из белградского "Партизана" в 2018 году.