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В надежде, что ценник снизится. Арсенал собирается повременить с трансфером лидера Фиорентины

Англия
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"Канониры" – одни из кандидатов

В надежде, что ценник снизится. Арсенал собирается повременить с трансфером лидера Фиорентины

Getty Images / Global Images Ukraine

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В 2021 году форвард "Фиорентины" Душан Влахович сравнялся с рекордом Криштиану Роналду по количеству голов в Серии А за календарный год (33 мяча). По информации Sky Sports, именно такой нападающий нужен Микелю Артете в "Арсенале".

"Канониры" проявляют огромный интерес к сербскому страйкеру, особенно на фоне сомнений по поводу будущего на "Эмирейтс" Пьера-Эмерика Обамеянга, Александра Ляказетта и Эдди Нкетии.

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Дхармеш Шет из Transfer Show сообщает, что "фиалки" готовы продать Влаховича уже в январское трансферное окно. Тем не менее, "пушкари" хотят подождать до лета, надеясь, что ценник на игрока снизится. Контракт Душана с "Фиорентиной" истекает через 1,5 года.

В текущем сезоне 21-летний Влахович забил 16 голов в Серии А. Он переехал во Флоренцию из белградского "Партизана" в 2018 году.

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В статье: Арсенал (Лондон) Фиорентина (Флоренция) Душан Влахович
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Источник:
Sky Sports

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