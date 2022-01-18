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В надежде, что ценник снизится. Арсенал собирается повременить с трансфером лидера Фиорентины
"Канониры" – одни из кандидатов
Getty Images / Global Images Ukraine
В 2021 году форвард "Фиорентины" Душан Влахович сравнялся с рекордом Криштиану Роналду по количеству голов в Серии А за календарный год (33 мяча). По информации Sky Sports, именно такой нападающий нужен Микелю Артете в "Арсенале".
"Канониры" проявляют огромный интерес к сербскому страйкеру, особенно на фоне сомнений по поводу будущего на "Эмирейтс" Пьера-Эмерика Обамеянга, Александра Ляказетта и Эдди Нкетии.
Дхармеш Шет из Transfer Show сообщает, что "фиалки" готовы продать Влаховича уже в январское трансферное окно. Тем не менее, "пушкари" хотят подождать до лета, надеясь, что ценник на игрока снизится. Контракт Душана с "Фиорентиной" истекает через 1,5 года.
В текущем сезоне 21-летний Влахович забил 16 голов в Серии А. Он переехал во Флоренцию из белградского "Партизана" в 2018 году.
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