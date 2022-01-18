500 млн на трансферы, пять тренеров, отсутствие стратегии - как Эвертон топчется на месте 

13 января Рафаэль Бенитес санкционировал продажу фулбека Люку Диня в “Астон Виллу” за 27 млн фунтов, оставив неопытного Виталия Миколенко безальтернативным вариантом на левом фланге защиты.

Через три дня Бенитес был уволен.

Этот эпизод нельзя назвать стечением обстоятельств или примером редкой неудачи. Напротив – мало что так точно характеризует “Эвертон” последних шести лет.

В феврале 2016 года британо-иранский миллиардер Фархад Мошири при поддержке своего бизнес-партнера Алишера Усманова стал владельцем “Эвертона” и пообещал вернуть гордый ливерпульский клуб в элиту английского футбола.

В эру Мошири “Эвертон” потратил на трансферы более полумиллиарда фунтов, сменил пять тренеров, двух спортивных директоров, но не добился даже какой-то видимости прогресса. Катастрофическое правление Рафаэля Бенитеса привело к тому, что “Эвертон” оказался вблизи зоны вылета. Мошири, строящий для клуба новый 500-миллионный стадион в доках Ливерпуля, точно не имел в виду Чемпионшип, когда говорил шесть лет назад об “элите английского футбола”.

Финансовый разрыв между топ-6 и остальными клубами Англии с каждым годом становится все больше и, растратив впустую сотни миллионов, “Эвертон” упустил возможность приблизиться к первой шестерке только за счет трат. Нужно быть умнее и прогрессивнее своих конкурентов и свести количество ошибок к минимуму.

Мошири, кажется, перепробовал все. “Голливудский”, по его описанию, менеджер в виде Роналда Кумана, “пожарник” Сэм Эллардайс, “тренер будущего” Марку Силва, “серийный победитель” Карло Анчелотти, и наконец “легенда красных” Рафаэль Бенитес.

Каждый тренер получил по два-три своих трансфера, но параллельно свои сделки проводили спортивные директоры Стив Уолш и Марсель Брандс, иногда Мошири прислушивался ко мнению суперагентов и покупал футболистов по своему усмотрению, в обход тренера и спортивного директора.

Если приплюсовать расходы на трансферы и зарплаты футболистов, приглашение и увольнение тренеров, “Эвертон” за пять лет потратил 659 млн фунтов, подсчитала аналитическая компания vysyble. Это седьмой показатель в чемпионате, на 50 млн больше, чем “Лестер”, который успел поиграть в Лиге чемпионов, выиграть чемпионат и кубок, и дважды занимал пятое место в последних двух сезонах, на 60 млн больше, чем “Вест Хэм”, и на 375 млн больше, чем “Брайтон”.

Янник Боласи, Тео Уолкотт, Морган Шнайдерлин, Дэви Классен, Алекс Ивоби, Жан-Филипп Гбамен, Андре Гомеш, Дженк Тосун, Мойзе Кин – все они стоили клубу более 20 млн фунтов, но не принесли никакой пользы.

Сторонники Рафаэля Бенитеса имеют веские аргументы. “Эвертон” как клуб представляет собой беспорядок. Сложно слепить что-то из вразумительное из дорогого (седьмой по размеру размер зарплат в лиге), но посредственного состава, собранного четырьмя разными тренерами, двумя спортивными директорами и паническими покупками владельца.

Но почему был приглашен Бенитес?

Наивно было полагать, что болельщики “Эвертона” забудут о его “красном” прошлом. Его карьера давно пошла по наклонной. Все главные тренерские достижения Рафы остались в прошлом. Тем не менее при встрече с Усмановым и Мошири на яхте у берегов Сардинии 61-летний испанец сумел убедить двух миллиардеров в своей компетентности и получил контракт на три года.

На старте сезона весомая часть болельщиков “Эвертона” готова была дать ему шанс. Нужно было показать игру или результат. Не было ни первого, ни второго. Всего одна победа в последних 13 матчах чемпионата. Примитивный, оборонительный футбол. Вполне ожидаемо испанец стал козлом отпущения, но ярость фанатов “ирисок” была направлена и против Мошири, который пригласил испанца. Бывший спортивный директор Брандс и ряд влиятельных советчиков владельца “Эвертона” были против его назначения, но иранец поступил по-своему. Проиграли все. Бенитес, получив широкое полномочия, рассорился с Брандсом, главой скаутинга и развития Гретаром Стейнссоном, менеджером по трансферам Дэном Парди и главой медицинского отдела Дэнни Донехи. Все они покинули клуб. Игроки так и не приняли видение Бенитеса, их действия и грубые ошибки на поле указывали на раскол в раздевалке.

Мошири до конца пытался доверять Бенитесу. После домашнего поражения “Ливерпулю” в дерби, худшего результата на “Гудисоне” за почти сорок лет, владелец клуба сказал, что “Бенитесу нужно время, чтобы построить состав”. Зимой были одобрены продажа Диня, покупки Миколенко и Натана Паттерсона из “Рейнджерса”. Но поражение “Норвичу” стало точкой невозврата.

Болельщики “Эвертона” находятся в незавидном положении. С одной стороны, Мошири вкладывает в клуб большие деньги и спонсирует строительство нового стадиона. С другой стороны, все его решения в спортивной плоскости не приносят клубу никакой пользы.

И дело не только в решениях. Что такое “Эвертон”? Приглашение Анчелотти и Хамеса Родригеса на сумасшедшие 250 000 фунтов в неделю – это был откровенный самообман, вера в то, что сами по себе безумные траты поднимут клуб в существующей футбольной иерархии. Но при первой возможности Анчелотти и Хамес покинули клуб, ни о чем не жалея.

Бенитес в некоторой степени понимал необходимость перезагрузки, поэтому и избавился от Диня, который считал себя лучше всех и не пользовался популярностью в раздевалке. Поэтому и позвал таких футболистов как Таунсенд, Грэй, Миколенко, Паттерсон, которым есть, что доказывать.

Но шлейф прошлого Бенитеса и его негативизм – это не те качества, которыми должна обладать фигура, призванная переосмыслить клуб и его ценности. Следующий выбор Мошири будет иметь огромное значение. По сути “Эвертону” нужно начинать все заново. Мошири нужно не только назначить в каждый отдел компетентных специалистов, и немного отстраниться от вмешательства в футбольные процессы, но и поставить во главе команды харизматичного тренера, в которого поверили бы и футболисты, и болельщики.

Изначально “Эвертон” хотел вернуть Роберто Мартинеса, решение, которое вновь свидетельствовало бы об ограниченности футбольного кругозора Мошири. В свое время уход нынешнего тренера сборной Бельгии из “Эвертона” сопровождался такими же протестами фанатов, как и против Бенитеса.

Уэйн Руни? Это было бы по меньшей мере интересно.

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