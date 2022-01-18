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Динь рассказал, почему решил перейти в Астон Виллу
Все благодаря главному тренеру
Aston Villa
Новичок "Астон Виллы" Лука Динь рассказал, почему согласился присоединиться к клубу из Бирмингема.
"Разговор с Джеррардом стал главным фактором. Я перешёл сюда из-за тренера.
У меня была очень хорошая встреча с ним, и мы разговаривали пару раз в течение этого месяца. Я чувствую его желание побеждать, показать свой стиль игры – атакующий футбол, владение мячом. Чувствую, что это то, чего хочу и я.
Я очень рад быть здесь. Подписание Филиппе Коутиньо показало, что это большой проект, клуб потратил много денег прошлым летом.
Проект очень интересный. Думаю, что все игроки рады быть здесь, чтобы стать его частью", — цитирует Диня сайт "Астон Виллы".
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