Рангник: У нас с Марсьялем все улажено

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прокомментировал ситуацию с форвардом команды Антони Марсьялем.

Ранее Рангник заявил, что Марсьяль не хотел быть в заявке на матч 22-го тура английской Премьер-лиги с "Астон Виллой" (2:2). Француз ответил, что это не так: "Никогда не откажусь сыграть матч за "Манчестер Юнайтед". Я здесь уже семь лет, и я никогда не проявлял неуважения к клубу и болельщикам". Позже сообщалось, что немца неправильно поняли, и он говорил не о нежелании, а о том, что Марсьяль "не чувствует, что сможет сыграть".

"В воскресенье у меня был разговор с Антони, личный разговор о том, что произошло и как я вижу всю ситуацию. Теперь всё улажено", — приводит слова Рангника журналист Фабрицио Романо.