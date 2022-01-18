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Рангник: У нас с Марсьялем все улажено

Англия
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Тренер нашел общий язык с игроком

Рангник: У нас с Марсьялем все улажено

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник прокомментировал ситуацию с форвардом команды Антони Марсьялем.

Ранее Рангник заявил, что Марсьяль не хотел быть в заявке на матч 22-го тура английской Премьер-лиги с "Астон Виллой" (2:2). Француз ответил, что это не так: "Никогда не откажусь сыграть матч за "Манчестер Юнайтед". Я здесь уже семь лет, и я никогда не проявлял неуважения к клубу и болельщикам". Позже сообщалось, что немца неправильно поняли, и он говорил не о нежелании, а о том, что Марсьяль "не чувствует, что сможет сыграть".

"В воскресенье у меня был разговор с Антони, личный разговор о том, что произошло и как я вижу всю ситуацию. Теперь всё улажено", — приводит слова Рангника журналист Фабрицио Романо.

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В статье: Ральф Рангник Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед
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