Эвертон проведет собеседование с Лэмпардом и Руни

"Эвертон" ведёт поиски нового главного тренера. В ближайшее время руководство проведёт собеседования с двумя кандидатами — Фрэнком Лэмпардом и Уэйном Руни, сообщает The Telegraph.

Руни, сейчас возглавляющий "Дерби Каунти" из Чемпионшипа, является воспитанником "Эвертона" и провёл в команде два отрезка — в начале карьеры и в конце. Последним местом работы Лэмпарда был "Челси", лондонский клуб уволил его год назад.

Также в шорт-лист "Эвертона" входят главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, ранее возглавлявший "ирисок", и экс-наставник "Баварии" и "Монако" Нико Ковач. Но Мартинеса не хотят отпускать из сборной до ЧМ-2022.

Напомним, 16 января Рафаэль Бенитес, возглавлявший "Эвертон", был отправлен в отставку. Он тренировал команду с июля 2021 года.