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Эвертон проведет собеседование с Лэмпардом и Руни

Англия
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Кто же возглавит ирисок

Эвертон проведет собеседование с Лэмпардом и Руни

Derby

Новина українською

"Эвертон" ведёт поиски нового главного тренера. В ближайшее время руководство проведёт собеседования с двумя кандидатами — Фрэнком Лэмпардом и Уэйном Руни, сообщает The Telegraph.

Руни, сейчас возглавляющий "Дерби Каунти" из Чемпионшипа, является воспитанником "Эвертона" и провёл в команде два отрезка — в начале карьеры и в конце. Последним местом работы Лэмпарда был "Челси", лондонский клуб уволил его год назад.

Также в шорт-лист "Эвертона" входят главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, ранее возглавлявший "ирисок", и экс-наставник "Баварии" и "Монако" Нико Ковач. Но Мартинеса не хотят отпускать из сборной до ЧМ-2022.

Напомним, 16 января Рафаэль Бенитес, возглавлявший "Эвертон", был отправлен в отставку. Он тренировал команду с июля 2021 года.

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В статье: Уэйн Руни Фрэнк Лэмпард Эвертон
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