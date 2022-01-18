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Эвертон проведет собеседование с Лэмпардом и Руни
Кто же возглавит ирисок
Derby
"Эвертон" ведёт поиски нового главного тренера. В ближайшее время руководство проведёт собеседования с двумя кандидатами — Фрэнком Лэмпардом и Уэйном Руни, сообщает The Telegraph.
Руни, сейчас возглавляющий "Дерби Каунти" из Чемпионшипа, является воспитанником "Эвертона" и провёл в команде два отрезка — в начале карьеры и в конце. Последним местом работы Лэмпарда был "Челси", лондонский клуб уволил его год назад.
Также в шорт-лист "Эвертона" входят главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, ранее возглавлявший "ирисок", и экс-наставник "Баварии" и "Монако" Нико Ковач. Но Мартинеса не хотят отпускать из сборной до ЧМ-2022.
Напомним, 16 января Рафаэль Бенитес, возглавлявший "Эвертон", был отправлен в отставку. Он тренировал команду с июля 2021 года.
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