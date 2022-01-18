Владелец Эвертона может продать клуб

Владелец "Эвертона" Фарад Мошири рассматривает возможность продажи клуба, утверждает Daily Mail.

В перспективе у него могут возникнуть серьезные финансовые трудности с обеспечением клуба.

"Эвертон" оценивается примерно в 350 миллионов фунтов стерлингов, а Фарад Мошири, владеющий практически 90 процентами акций клуба, вложил в него 450 миллионов. За последние три года "ириски" понесли убытки в размере 265 миллионов.

Ко всему прочему, Мошири вложил 50 миллионов в подготовительные работы для постройки нового клубного стадиона стоимостью полмиллиарда фунтов. Чтобы завершить строительство новой арены, необходимо привлечь еще более 350 миллионов фунтов в виде частных инвестиций