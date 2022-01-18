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Владелец Эвертона может продать клуб

Англия
(2 голосов)

Все из-за больших финансовых потерь

Владелец Эвертона может продать клуб

Фото: Sky Sports

Новина українською

Владелец "Эвертона" Фарад Мошири рассматривает возможность продажи клуба, утверждает Daily Mail.

В перспективе у него могут возникнуть серьезные финансовые трудности с обеспечением клуба.

"Эвертон" оценивается примерно в 350 миллионов фунтов стерлингов, а Фарад Мошири, владеющий практически 90 процентами акций клуба, вложил в него 450 миллионов. За последние три года "ириски" понесли убытки в размере 265 миллионов.

Ко всему прочему, Мошири вложил 50 миллионов в подготовительные работы для постройки нового клубного стадиона стоимостью полмиллиарда фунтов. Чтобы завершить строительство новой арены, необходимо привлечь еще более 350 миллионов фунтов в виде частных инвестиций

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В статье: Эвертон Фархад Мошири Фарад Мошири
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(2 голосов)
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Комментарии (4)
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sasha_lv (Львів)
18.01.2022 в 18:30
набавився ?
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Romb_DK (Київ)
18.01.2022 в 18:05
Бідний Миколенко, скоро його перестануть годувати. Буде грати голодним??
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0
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avatar
walcom (Киев)
18.01.2022 в 17:40
отмыл в два раза больше.
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Romb_DK (Київ)
18.01.2022 в 18:07
на купівлі-продажі гравців наврядчи. А на будівництві є простір
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