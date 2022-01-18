  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Рангник о Роналду: 800 голов в официальных матчах, никто за последние 100 лет не добивался подобного
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рангник о Роналду: 800 голов в официальных матчах, никто за последние 100 лет не добивался подобного

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Менеджера спросили, стоит ли строить вокруг португальца команду

Рангник о Роналду: 800 голов в официальных матчах, никто за последние 100 лет не добивался подобного

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник ответил на вопрос о том, должен ли он строить команду вокруг нападающего Криштиану Роналду. "Роналду не может сделать все самостоятельно", – приводит его слова Daily Mail.

"То, чего Роналду добился за карьеру, поражает. 800 голов в официальных матчах, никто за последние 80-100 лет не добивался подобного. Это показывает, насколько он выдающийся игрок.

Читайте такжеРоналду получил спецприз FIFA The Best

Но в АПЛ наибольшая конкуренция среди всех лиг, и Роналду не может делать все самостоятельно. Он один из важных игроков команды, и именно так "МЮ" должен развиваться", – сказал немецкий специалист.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Ральф Рангник Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dailymail.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...