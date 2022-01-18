Рангник о Роналду: 800 голов в официальных матчах, никто за последние 100 лет не добивался подобного

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник ответил на вопрос о том, должен ли он строить команду вокруг нападающего Криштиану Роналду. "Роналду не может сделать все самостоятельно", – приводит его слова Daily Mail.

"То, чего Роналду добился за карьеру, поражает. 800 голов в официальных матчах, никто за последние 80-100 лет не добивался подобного. Это показывает, насколько он выдающийся игрок.

Читайте такжеРоналду получил спецприз FIFA The Best

Но в АПЛ наибольшая конкуренция среди всех лиг, и Роналду не может делать все самостоятельно. Он один из важных игроков команды, и именно так "МЮ" должен развиваться", – сказал немецкий специалист.