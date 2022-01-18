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Легенда клуба. Эвертон назначил и.о. главного тренера
Ириски назначили временщика
evertonfc.com/
Английский
Как сообщает пресс-служба клуба, исполняющим обязанности пока что назначен Данкан Фергюсон. Именно он будет готовить команду к ближайшему матчу против Астон Виллы.
Также сообщается, что клуб продолжает поиски менеджера, который в дальнейшем примет команду.
50-летний Данкан Фергюсон – легендарный экс-игрок Эвертона, который не только провел за команду более 200 матчей, но и остался рабоать в клубе после завершения карьеры.
Интересно, что это второй раз, когда Фергюсон берет на себя обязанности исполняющего обязанности тренера ирисок: в декабре 2019 года синие под его руководством набрали пять очков в трех матчах против Челси, Манчестер Юнайтед и Арсенала.
Напомним, что в воскресенье, 16 января, после поражения от Норвича клуб
В зимнее трансферное окно Эвертон подписал украинского левого защитника Виталия Миколенко, заплатив за этот трансфер порядка 20 млн евро.
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