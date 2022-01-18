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Легенда клуба. Эвертон назначил и.о. главного тренера

Англия
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Ириски назначили временщика

Легенда клуба. Эвертон назначил и.о. главного тренера

evertonfc.com/

Новина українською

Английский Эвертон определился, кто будет готовить команду к ближайшим матчам после увольнения Рафаэля Бенитеса.

Как сообщает пресс-служба клуба, исполняющим обязанности пока что назначен Данкан Фергюсон. Именно он будет готовить команду к ближайшему матчу против Астон Виллы.

Также сообщается, что клуб продолжает поиски менеджера, который в дальнейшем примет команду.

50-летний Данкан Фергюсон – легендарный экс-игрок Эвертона, который не только провел за команду более 200 матчей, но и остался рабоать в клубе после завершения карьеры.

Интересно, что это второй раз, когда Фергюсон берет на себя обязанности исполняющего обязанности тренера ирисок: в декабре 2019 года синие под его руководством набрали пять очков в трех матчах против Челси, Манчестер Юнайтед и Арсенала.

Напомним, что в воскресенье, 16 января, после поражения от Норвича клуб уволил с поста главного тренера Рафаэля Бенитеса. На данный момент Эвертон занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ.

В зимнее трансферное окно Эвертон подписал украинского левого защитника Виталия Миколенко, заплатив за этот трансфер порядка 20 млн евро.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Данкан Фергюсон
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Источник:
ФК Эвертон

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