Официально: Сеад Колашинац – игрок Марселя

Твиттер "Марселя" сообщил о переходе защитника "Арсенала" Сеада Колошинаца. Босниец подписал контракт на полтора года – до лета 2023-го.

Сеад переходи в качестве свободного агента по истечению контракта с "Арсеналом".

Official and confirmed. Sead Kolasinac signs with Olympique Marseille after becoming a free agent with his Arsenal contract being terminated. ???? #OM #AFC



Kolasinac signs until June 2023 as new OM player - medical successfully completed today. pic.twitter.com/cLeMfbIe4D