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Официально: Сеад Колашинац – игрок Марселя
Олимпик закупается перед трансферным баном
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Твиттер "Марселя" сообщил о переходе защитника "Арсенала" Сеада Колошинаца. Босниец подписал контракт на полтора года – до лета 2023-го.
Sead Kolašinac est Olympien ! ????⚪️#WelcomeSead ???????? pic.twitter.com/SPDOiJdxyh— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 18, 2022
Сеад переходи в качестве свободного агента по истечению контракта с "Арсеналом".
Official and confirmed. Sead Kolasinac signs with Olympique Marseille after becoming a free agent with his Arsenal contract being terminated. ???? #OM #AFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 18, 2022
Kolasinac signs until June 2023 as new OM player - medical successfully completed today. pic.twitter.com/cLeMfbIe4D
Напомним, что "Марселю" запретили регистрировать игроков в течении двух будущих трансферных окон за трансфер Папе Гуйе летом 2020 года.
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