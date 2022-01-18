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Официально: Сеад Колашинац – игрок Марселя

Англия
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Олимпик закупается перед трансферным баном

Официально: Сеад Колашинац – игрок Марселя

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Твиттер "Марселя" сообщил о переходе защитника "Арсенала" Сеада Колошинаца. Босниец подписал контракт на полтора года – до лета 2023-го.

Сеад переходи в качестве свободного агента по истечению контракта с "Арсеналом".

Напомним, что "Марселю" запретили регистрировать игроков в течении двух будущих трансферных окон за трансфер Папе Гуйе летом 2020 года.

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В статье: Арсенал (Лондон) Марсель Сеад Колашинац Папе Гуйе
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Источник:
arsenal.com

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