АПЛ. Брайтон - Челси 1:1. Дежавю  

Начиная с ноября “Челси” выиграл всего на матч больше, чем “Норвич” и на восемь игр меньше, чем “Манчестер Сити”, пишет въедливый аналитик Опты Данкан Александер. “Челси” не может выиграть в четырех поединках АПЛ подряд, взяв из 39 возможных очков в последних 13 турах всего 19.

Но иногда нужно отвлечься от цифр и просто сказать прямо – “Челси” играет очень плохо, поэтому и не побеждает.

Как в игре с “Брайтоном” в 20-м туре, “Челси” забил один гол в первом тайме, но позволил сопернику отыграться во втором. В первой игре Уэлбек сравнял счет на 90+1 минуте, сегодня Уэбстер отыгрался на 60-й минуте. “Челси” только дважды в сезоне позволял сопернику забивать головой. И дважды от “Брайтона”.

“Чайки” лучше начали матч на “Амекс Стэдиуме”, но как всегда им не хватало качества в последней трети. Движение с мячом и без него заслуживает комплиментов, но с созданием хороших голевых моментов у команды Грэма Поттера есть проблемы.

“Челси” забил свой гол из ничего. Зиеш обыгрался с Канте, и отправил мяч в угол дальним ударом. Это был сильный и точный удар, и сложно винить в пропущенном голе кипера “Брайтона” Санчеса.

После забитого гола в действиях игроков “Челси” появилось подобие уверенности, но и у “Брайтона” теперь было меньше агрессии и интенсивности.

HALF-TIME Brighton 0-1 Chelsea Chelsea lead at the break thanks to Hakim Ziyech's long range strike, despite a strong opening half from the home side #BHACHE pic.twitter.com/nyZ5W5SAcA

Тем не менее после перерыва команда Поттера вновь увеличила давление, и смогла отыграться. Классный розыгрыш углового. Подача Мак Аллистера, все внимание защитников “Челси” было сосредоточено на Модере, и почему-то никто и не думал играть с Уэбстером, который мощно вколотил мяч в сетку. У Аррисабалаги не было шансов.

У “Челси” по сути был только один полумомент, чтобы забить второй гол, но Лукаку пробил мимо после отличного паса Рюдигера.

На 80-й минуте Тухель провел почти 200-миллионную тройную замену, выпустив на поле Хавертца, Вернера и Ковачича, но скорее “Брайтон” был ближе ко второму голу, чем “Челси”. В частности хороший момент был у Мопе, но французский форвард не попал по мячу.

Brighton are now unbeaten in each of their last three #PL matches against sides starting the day in the top three, having lost 17 of their previous 22 such matches ????#BHACHE | @OfficialBHAFC pic.twitter.com/J128Yja48v