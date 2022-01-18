АПЛ. Брайтон - Челси 1:1. Дежавю  

Начиная с ноября “Челси” выиграл всего на матч больше, чем “Норвич” и на восемь игр меньше, чем “Манчестер Сити”, пишет въедливый аналитик Опты Данкан Александер. “Челси” не может выиграть в четырех поединках АПЛ подряд, взяв из 39 возможных очков в последних 13 турах всего 19.

Но иногда нужно отвлечься от цифр и просто сказать прямо – “Челси” играет очень плохо, поэтому и не побеждает.

Как в игре с “Брайтоном” в 20-м туре, “Челси” забил один гол в первом тайме, но позволил сопернику отыграться во втором. В первой игре Уэлбек сравнял счет на 90+1 минуте, сегодня Уэбстер отыгрался на 60-й минуте. “Челси” только дважды в сезоне позволял сопернику забивать головой. И дважды от “Брайтона”.

“Чайки” лучше начали матч на “Амекс Стэдиуме”, но как всегда им не хватало качества в последней трети. Движение с мячом и без него заслуживает комплиментов, но с созданием хороших голевых моментов у команды Грэма Поттера есть проблемы.

“Челси” забил свой гол из ничего. Зиеш обыгрался с Канте, и отправил мяч в угол дальним ударом. Это был сильный и точный удар, и сложно винить в пропущенном голе кипера “Брайтона” Санчеса.

После забитого гола в действиях игроков “Челси” появилось подобие уверенности, но и у “Брайтона” теперь было меньше агрессии и интенсивности.

HALF-TIME Brighton 0-1 Chelsea



Chelsea lead at the break thanks to Hakim Ziyech's long range strike, despite a strong opening half from the home side#BHACHE pic.twitter.com/nyZ5W5SAcA — Premier League (@premierleague) January 18, 2022

Тем не менее после перерыва команда Поттера вновь увеличила давление, и смогла отыграться. Классный розыгрыш углового. Подача Мак Аллистера, все внимание защитников “Челси” было сосредоточено на Модере, и почему-то никто и не думал играть с Уэбстером, который мощно вколотил мяч в сетку. У Аррисабалаги не было шансов.

У “Челси” по сути был только один полумомент, чтобы забить второй гол, но Лукаку пробил мимо после отличного паса Рюдигера.

На 80-й минуте Тухель провел почти 200-миллионную тройную замену, выпустив на поле Хавертца, Вернера и Ковачича, но скорее “Брайтон” был ближе ко второму голу, чем “Челси”. В частности хороший момент был у Мопе, но французский форвард не попал по мячу.

Brighton are now unbeaten in each of their last three #PL matches against sides starting the day in the top three, having lost 17 of their previous 22 such matches ????#BHACHE | @OfficialBHAFC pic.twitter.com/J128Yja48v — Premier League (@premierleague) January 18, 2022

Для “Брайтона” это уже 11-я ничья в чемпионате. Команда Поттера провела отличный матч, но все разговоры завтра будут только о кризисе “Челси”. С такими результатами команда Тухеля может выпасть из первой четверки, хотя совсем недавно считалась одним из претендентов на чемпионство.

Продолжает разочаровывать Ромелу Лукаку, Хаким Зиеш даже не праздновал свой забитый гол. Вероятно в раздевалке “синих” не все так хорошо. Позиции Тухеля пока непоколебимы, но мы знаем как в “Челси” относятся к должности главного тренера. Ни у кого нет времени и уверенности в себе в долгосрочной перспективе.

Чемпионат Англии, 24-й тур. Фалмер, “Амекс Стэдиум”

“Брайтон” – “Челси” 1:1

Голы: Уэбстер 60 – Зиеш 38

“Брайтон”: Санчес – Велтман, Уэбстер, Берн, Кукурелья – Альсате – Лэмпти (Марч 77), Гросс (Мопе 62), Мак Аллистер, Уэлбек (Троссард 62) – Модер

“Челси”: Аррисабалага – Аспиликуэта, Силва, Рюдигер, Алонсо – Канте, Жоржиньо (Ковачич 80) – Хадсон-Одои, Маунт, Зиеш (Вернер 80) – Лукаку (Хавертц 80)

Предупреждения: Берн 80 – Алонсо 59, Рюдигер 81