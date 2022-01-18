  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. В Эвертоне рассматривают возможность назначения Моуриньо на пост главного тренера
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Эвертоне рассматривают возможность назначения Моуриньо на пост главного тренера

Англия
(1 голосов)

Витор Перейра также попал в шорт-лист

В Эвертоне рассматривают возможность назначения Моуриньо на пост главного тренера

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Владелец "Эвертона" Фархад Мошири рассматривает возможность назначения Жозе Моуриньо на пост главного тренера команды, после увольнения Бенитеса, сообщает Sky Sports. Менеджер "Ромы" ещё не получал официального предложения.

Сообщается, что на Моуриньо шорт-лист не заканчивается. Мошири интересен и бывший тренер "Порту" и "Фенербахче" Витор Перейра.

Под руководством Моуриньо "Рома" провела 30 матчей: 17 побед, 3 ничьих и 10 поражений. У португальца с "римлянами" контракт до июня 2024 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Витор Перейра Жозе Моуриньо Рафаэль Бенитес Эвертон (Ливерпуль) Рома (Рим)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
skysports.com

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
18.01.2022 в 22:25
Кому он нужен вообще
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...