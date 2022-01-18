В Эвертоне рассматривают возможность назначения Моуриньо на пост главного тренера

Владелец "Эвертона" Фархад Мошири рассматривает возможность назначения Жозе Моуриньо на пост главного тренера команды, после увольнения Бенитеса, сообщает Sky Sports. Менеджер "Ромы" ещё не получал официального предложения.

Сообщается, что на Моуриньо шорт-лист не заканчивается. Мошири интересен и бывший тренер "Порту" и "Фенербахче" Витор Перейра.

Под руководством Моуриньо "Рома" провела 30 матчей: 17 побед, 3 ничьих и 10 поражений. У португальца с "римлянами" контракт до июня 2024 года.