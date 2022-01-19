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Выбывая из чемпионской гонки. Брайтон – Челси 1:1. Обзор матча 24-го тура АПЛ и видео голов
В ТОП-3 бы остаться?
Getty Images / Global Images Ukraine
Подопечные Тухеля не продемонстрировали уверенной игры в очередном поединке чемпионата Англии. Команда Томаса выглядит очень уставшей и неспособной заметно прибавить по ходу поединка. "Брайтон" Грэма Поттера без особых проблем сдержал в домашних стенах лондонский гранд. На гол Зиеша закономерно во втором тайме ответил Уэбстер. Штурм под занавес матча, несмотря на проведенную менеджером тройную замену, у "синих" откровенно не задался.
Смотрите видеообзор матча 22-го тура чемпионата Англии между "Брайтоном" и "Челси".
Брайтон. "Амекс".
Голы: Уэбстер (60) – Зиеш (28)
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