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Выбывая из чемпионской гонки. Брайтон – Челси 1:1. Обзор матча 24-го тура АПЛ и видео голов

Англия
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Выбывая из чемпионской гонки. Брайтон – Челси 1:1. Обзор матча 24-го тура АПЛ и видео голов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Подопечные Тухеля не продемонстрировали уверенной игры в очередном поединке чемпионата Англии. Команда Томаса выглядит очень уставшей и неспособной заметно прибавить по ходу поединка. "Брайтон" Грэма Поттера без особых проблем сдержал в домашних стенах лондонский гранд. На гол Зиеша закономерно во втором тайме ответил Уэбстер. Штурм под занавес матча, несмотря на проведенную менеджером тройную замену, у "синих" откровенно не задался.

Смотрите видеообзор матча 22-го тура чемпионата Англии между "Брайтоном" и "Челси".

Брайтон. "Амекс".

"Брайтон" – "Челси" 1:1

Голы: Уэбстер (60) – Зиеш (28)

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Челси (Лондон) АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион
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