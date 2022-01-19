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Собирая мини-Ливерпуль в Бирмингеме. Джеррард пригласил в Виллу экс-форварда мерсисайдцев

Англия
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Играли вместе за "красных"

Собирая мини-Ливерпуль в Бирмингеме. Джеррард пригласил в Виллу экс-форварда мерсисайдцев

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий мадридского "Атлетико" и национальной сборной Уругвая Луис Суарес по окончании текущей кампании может вернуться в чемпионат Англии. По информации журналиста Жерара Ромеро, у 34-летнего страйкера есть на руках предложение от "Астон Виллы", которое сделал ему лично менеджер команды Стивен Джеррард. Ради перехода в "Виллу" форвард готов отказаться от переезда в Бразилию.

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Главный тренер "львов" заинтересован в том, чтобы вновь поработать со своим бывшим партнером, но уже в качестве наставника. Джеррард и Суарес вместе играли за "Ливерпуль" с 2011-го по 2014-й год, именно на этот период Луис задержался на "Энфилде". Сам Стивен защищал цвета мерсисайдцев с 1998-го по 2015-й.

В 19 матчах розыгрыша Ла Лиги Луис забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

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В статье: Стивен Джеррард Астон Вилла (Бирмингем) Атлетико (Мадрид) Луис Суарес
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Источник:
goal.com

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