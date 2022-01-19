Собирая мини-Ливерпуль в Бирмингеме. Джеррард пригласил в Виллу экс-форварда мерсисайдцев

Нападающий мадридского "Атлетико" и национальной сборной Уругвая Луис Суарес по окончании текущей кампании может вернуться в чемпионат Англии. По информации журналиста Жерара Ромеро, у 34-летнего страйкера есть на руках предложение от "Астон Виллы", которое сделал ему лично менеджер команды Стивен Джеррард. Ради перехода в "Виллу" форвард готов отказаться от переезда в Бразилию.

Главный тренер "львов" заинтересован в том, чтобы вновь поработать со своим бывшим партнером, но уже в качестве наставника. Джеррард и Суарес вместе играли за "Ливерпуль" с 2011-го по 2014-й год, именно на этот период Луис задержался на "Энфилде". Сам Стивен защищал цвета мерсисайдцев с 1998-го по 2015-й.

Gerrard ha llamado a Luisito para el verano (Puntualizo) https://t.co/ORpRNdWx4v — Gerard Romero (@gerardromero) January 18, 2022

В 19 матчах розыгрыша Ла Лиги Луис забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.