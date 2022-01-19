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СМИ: Марио Балотелли может вернуться в Английскую Премьер-лигу

Англия
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Или в Чемпионшип?

СМИ: Марио Балотелли может вернуться в Английскую Премьер-лигу

Getty Images / Global Images Ukraine

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Итальянский форвард турецкого клуба "Адана Демирспор" Марио Балотелли может вернуться в чемпионат Англии. Как сообщает журналист Николо Скира, 31-летний страйкер попал в шорт-лист "Ньюкасл Юнайтед".

Ранее Супер Марио защищал цвета "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". Также нападающий играл за "Интер", "Милан", "Ниццу", "Марсель", "Брешию" и "Монцу". Марио выступал в составе национальной сборной Италии. В 2012 году стал вице-чемпионом Европы, оформив дубль в полуфинальном поединке против Германии (2:1).

В "Адана Демирспор" Балотелли перешел летом прошлого года. Он провел 18 матчей в турецком первенстве и забил 7 мячей.

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В статье: Марио Балотелли Ньюкасл Адана Демирспор Николо Скира
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