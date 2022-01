СМИ: Марио Балотелли может вернуться в Английскую Премьер-лигу

Итальянский форвард турецкого клуба "Адана Демирспор" Марио Балотелли может вернуться в чемпионат Англии. Как сообщает журналист Николо Скира, 31-летний страйкер попал в шорт-лист "Ньюкасл Юнайтед".

#Newcastle have shown interest for Mario #Balotelli. First approaches with #AdanaDemirspor. #transfers #NUFC