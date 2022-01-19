Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Марио Балотелли может вернуться в Английскую Премьер-лигу
Или в Чемпионшип?
Getty Images / Global Images Ukraine
Итальянский форвард турецкого клуба "Адана Демирспор" Марио Балотелли может вернуться в чемпионат Англии. Как сообщает журналист Николо Скира, 31-летний страйкер попал в шорт-лист "Ньюкасл Юнайтед".
#Newcastle have shown interest for Mario #Balotelli. First approaches with #AdanaDemirspor. #transfers #NUFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 19, 2022
Ранее Супер Марио защищал цвета "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". Также нападающий играл за "Интер", "Милан", "Ниццу", "Марсель", "Брешию" и "Монцу". Марио выступал в составе национальной сборной Италии. В 2012 году стал вице-чемпионом Европы, оформив дубль в полуфинальном поединке против Германии (2:1).
В "Адана Демирспор" Балотелли перешел летом прошлого года. Он провел 18 матчей в турецком первенстве и забил 7 мячей.
Популярное сейчас
- Нидерланды - Украина. Анонс и прогноз на матч Евро-2022 по футзалу
- Клуб Ла Лиги хочет арендовать Зинченко зимой - источник
- Днепр-1 сделал предложение о покупке польского защитника
- Эвертон уволил Бенитеса – Источник
- Секрет победы Реала в Суперкубке - в особой мотивации от девушки Федерико Вальверде! ФОТО
- Звездный форвард Александрии сыграл свадьбу с роскошной испанкой. ФОТО