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Помог адвокат по прозвищу "Мистер Лазейка". С Лэмпарда сняли обвинения в нарушении ПДД
А что вообще случилось?
Getty Images / Global Images Ukraine
Экс-игрок и бывший менеджер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард был обвинен в нарушении правил дорожного движения. Тем не менее, на днях с 43-летнего англичанина были сняты абсолютно все осуждения, как сообщает издание The Guardian.
Еще в апреле 2021-го один из прохожих заснял Лэмпарда, находящегося в своем Mercedes, со смартфоном в руке.
В рамках дела Лэмпард нанял известного адвоката Ника Фримена. Он известен своим прозвищем "Мистер Лазейка", так как умеет вытаскивать известных личностей из самых сложных "дорожных" ситуаций.
Дело в том, что кадры не показывают, был ли девайс включен. В Англии запрещено пользоваться смартфоном за рулем, а просто держать телефон в руке никто не возбраняет.
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