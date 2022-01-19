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Помог адвокат по прозвищу "Мистер Лазейка". С Лэмпарда сняли обвинения в нарушении ПДД

Англия
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А что вообще случилось?

Помог адвокат по прозвищу "Мистер Лазейка". С Лэмпарда сняли обвинения в нарушении ПДД

Getty Images / Global Images Ukraine

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Экс-игрок и бывший менеджер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард был обвинен в нарушении правил дорожного движения. Тем не менее, на днях с 43-летнего англичанина были сняты абсолютно все осуждения, как сообщает издание The Guardian.

Еще в апреле 2021-го один из прохожих заснял Лэмпарда, находящегося в своем Mercedes, со смартфоном в руке.

В рамках дела Лэмпард нанял известного адвоката Ника Фримена. Он известен своим прозвищем "Мистер Лазейка", так как умеет вытаскивать известных личностей из самых сложных "дорожных" ситуаций.

Дело в том, что кадры не показывают, был ли девайс включен. В Англии запрещено пользоваться смартфоном за рулем, а просто держать телефон в руке никто не возбраняет.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лампард
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Источник:
theguardian.com

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