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Милан хочет арендовать защитника Тоттенхэма
Итальянский клуб хочет переманить игрока
Фото: acmilanfan.ru
Центральный защитник "Тоттенхэм Хотспур" Джафет Танганга может продолжить карьеру в итальянской Серии А.
Как сообщает в "Твиттере" журналист Фабрицио Романо, "Милан" хочет арендовать футболиста, но "шпоры" не готовы отдавать игрока.
Танганга является воспитанником "Тоттенхэма". Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги защитник сыграл в 9 матчах и результативными действиями не отметился.
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