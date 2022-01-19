Милан хочет арендовать защитника Тоттенхэма

Центральный защитник "Тоттенхэм Хотспур" Джафет Танганга может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Как сообщает в "Твиттере" журналист Фабрицио Романо, "Милан" хочет арендовать футболиста, но "шпоры" не готовы отдавать игрока.

Танганга является воспитанником "Тоттенхэма". Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги защитник сыграл в 9 матчах и результативными действиями не отметился.