АПЛ. Лестер - Тоттенхэм 2:3. Немыслимый камбэк на 90+7 минуте

“Тоттенхэм” был близок к тому, чтобы впервые проиграть с Антонио Конте в чемпионате, но вместо этого сделал один из самых драматичных камбэков в своей истории. Этот результат напоминает победу над “Аяксом” в ответном полуфинале Лиги чемпионов-2019, но в какой-то степени на “Кинг Пауэр Стэдиум” все было более безумно.

“Тоттенхэм” более чем наиграл на победу. В первом тайме один Харри Кейн мог делать хет-трик. Первый его удар с пустых ворот вынес Томас, затем “Лестер” спасла перекладина, еще один удар – мимо.

“Лестер” играл плохо в обороне, и гол был делом времени. Только он был забит… в другие ворота. Гости потеряли мяч на чужой половине, Дьюсбери-Холл разогнал контратаку, а Лукман и Дака продемонстрировали классное взаимопонимание в штрафной.

Но затем Харри Кейн все же забил свой гол, уже 18-й в ворота “Лестера”. Скипп перехватил мяч в центре поля, а Уинкс выполнил точный заброс на форварда “шпор”. Кейн мастерски убрал Сеюнджю и ударом от дальней штанги поразил ворота.

До перерыва “шпоры” могли забивать еще, но в этот раз с пустых ворот после удара Хейбьерга мяч вынес Олбрайтон.

