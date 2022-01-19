АПЛ. Лестер - Тоттенхэм 2:3. Немыслимый камбэк на 90+7 минуте

“Тоттенхэм” был близок к тому, чтобы впервые проиграть с Антонио Конте в чемпионате, но вместо этого сделал один из самых драматичных камбэков в своей истории. Этот результат напоминает победу над “Аяксом” в ответном полуфинале Лиги чемпионов-2019, но в какой-то степени на “Кинг Пауэр Стэдиум” все было более безумно.

“Тоттенхэм” более чем наиграл на победу. В первом тайме один Харри Кейн мог делать хет-трик. Первый его удар с пустых ворот вынес Томас, затем “Лестер” спасла перекладина, еще один удар – мимо.

“Лестер” играл плохо в обороне, и гол был делом времени. Только он был забит… в другие ворота. Гости потеряли мяч на чужой половине, Дьюсбери-Холл разогнал контратаку, а Лукман и Дака продемонстрировали классное взаимопонимание в штрафной.

Но затем Харри Кейн все же забил свой гол, уже 18-й в ворота “Лестера”. Скипп перехватил мяч в центре поля, а Уинкс выполнил точный заброс на форварда “шпор”. Кейн мастерски убрал Сеюнджю и ударом от дальней штанги поразил ворота.

До перерыва “шпоры” могли забивать еще, но в этот раз с пустых ворот после удара Хейбьерга мяч вынес Олбрайтон.

HALF-TIME Leicester 1-1 Spurs



Goals from Patson Daka and Harry Kane see the sides go in at the break on level terms after an entertaining opening half #LEITOT pic.twitter.com/yL4nChsiG1 — Premier League (@premierleague) January 19, 2022

После перерыва “Тоттенхэм” продолжил натиск, и всего команда Конте нанесла 27 ударов, из них десять в створ (14-4 у “Лестера”). Моменты были, но хозяев спасал Шмейхель. Защита “Лестера” не вселяла надежности.

Но не забывал про атаку и “Лестер”. И снова гол против течения игры. Хорошая вертикальная атака, в этот раз при участии Тилеманса, Барнса и Мэддисона, и Льорису второй раз пришлось вынимать мяч из своих ворот.

“Тоттенхэм” не сдавался, но ключевым стал выход на поле Бергвейна на 79-й минуте. Известно, что нидерландского вингера хочет подписать “Аякс”, и “шпоры” уже отклонили два предложения (последнее в 15 млн фунтов).

Бергвейн, не забивший в предыдущих 18 матчах Премьер-лиги ни одного гола, сегодняшним дублем навсегда войдет в фольклор фанов “шпор”.

Сначала была 90+5 минута, последняя из добавленных Джонатаном Моссом. “Лестер” потерял мяч, Хейбьерг выполнил диагональ на Доэрти, в штрафной “лис” возникла суматоха, и Бергвейн был расторопнее всех.

Мосс добавил еще несколько секунд (гол и празднование), и “Лестер” снова, прямо в центральном круге, отдал мяч “шпорам” (обрезался Тилеманс). Мяч получил Кейн, и капитан “шпор” разрезным пасом вывел Бергвейна на Шмейхеля. Нидерландец хладнокровно обошел кипера “Лестера” и точно пробил по воротам – 3:2!

Как не вспомнить о том, что именно “Тоттенхэм” в последнем туре прошлого сезона лишил “Лестер” четвертой позиции в чемпионате.

От таких поражений отходить сложно. Такая победа должна стать мотивирующим фактором в борьбе “шпор” за первую четверку.

Чемпионат Англии, 17-й тур. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” – “Тоттенхэм” 2:3

Голы: Дака 24, Мэддисон 76 – Кейн 38, Бергвейн 90+5, Бергвейн 90+7

“Лестер”: Шмейхель – Олбрайтон, Чоудури, Сеюнджю, Вестергор, Томас (Джастин 53) – Дьюсбери-Холл (Сумаре 88), Тилеманс, Мэддисон – Лукман, Дака (Барнс 75)

“Тоттенхэм”: Льорис – Танганга, Санчес, Дэвис – Эмерсон (Доэрти 46), Скипп, Хейбьерг, Уинкс (Ло Чельсо 74), Регилон (Бергвейн 79) – Моура, Кейн

Предупреждения: Чоудури 55 – Санчес 59, Бергвейн 90+4