АПЛ. Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3. Класс победил желание

Ральфу Рангнику после матча пришлось утешать своего визави Томаса Франка, ранее и.о. тренера “Манчестер Юнайтед” пытался найти успокаивающие слова для Криштиану Роналду. В среду вечером Рангник вправе себя чувствовать боссом, победу над “Брентфордом” иначе как профессорской не назовешь.

“Манчестер Юнайтед” провалил первый тайм, и просто чудом не проигрывал “Брентфорду”. У этого чуда есть имя – Давид Де Хеа. Кипер МЮ вновь демонстрировал свою гандбольно-футзальную технику, отбивая бесконечные удары Йенсена, Нергора и других.

Игроки “Манчестер Юнайтед” паниковали едва ли не при каждом угловом или ауте “Брентфорда”, великолепны были и контратаки “пчел”. Гостей спасало только то, что никто из игроков “Брентфорда” не был способен пробить точно и сильно, так, чтобы у Де Хеа не было шансов.

HALF-TIME Brentford 0-0 Man Utd



A closely-fought half ends goalless, with David De Gea making several excellent saves to keep the home side at bay#BREMUN pic.twitter.com/EQHlugd2xL