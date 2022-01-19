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АПЛ. Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3. Класс победил желание

Англия
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Три гола своих воспитанников принесли Юнайтед победу над Брентфордом 

АПЛ. Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3. Класс победил желание

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Ральфу Рангнику после матча пришлось утешать своего визави Томаса Франка, ранее и.о. тренера “Манчестер Юнайтед” пытался найти успокаивающие слова для Криштиану Роналду. В среду вечером Рангник вправе себя чувствовать боссом, победу над “Брентфордом” иначе как профессорской не назовешь.

“Манчестер Юнайтед” провалил первый тайм, и просто чудом не проигрывал “Брентфорду”. У этого чуда есть имя – Давид Де Хеа. Кипер МЮ вновь демонстрировал свою гандбольно-футзальную технику, отбивая бесконечные удары Йенсена, Нергора и других.

Игроки “Манчестер Юнайтед” паниковали едва ли не при каждом угловом или ауте “Брентфорда”, великолепны были и контратаки “пчел”. Гостей спасало только то, что никто из игроков “Брентфорда” не был способен пробить точно и сильно, так, чтобы у Де Хеа не было шансов.

После перерыва “Юнайтед” прибавил, и Роналду даже пробил в перекладину. Но все равно было сложно понять, как “Манчестер Юнайтед” собирается побеждать. Вопреки всему на 55-й минуте Фред выполнил точный заброс в штрафную, где очень тонко сыграл Эланга. 19-летний вингер, стабильно получающий игровые минуты при Рангнике, избежал офсайд, одним касанием принял мяч, а вторым перебросил кипера “Брентфорда” Лессля.

Через семь минут “Манчестер Юнайтед” забил второй гол, фактически определив победителя матча. “Брентфорд” потерял мяч в атаке, Роналду классно отрезал соперника пасом плечом, и перед Фернандешом и Гринвудом был только кипер “Брентфорда”.

Вскоре Роналду покинул поле, и конечно же португалец был очень недоволен. Когда “Юнайтед” забивал третий гол (великолепный перехват и проход Мактомини, пас Фернандеша и удар Рэшфорда, вышедшего на замену), Роналду даже не смотрел на поле, а о чем-то разговаривал с Рангником.

Один забитый гол – это наименьшее, на что сегодня заслуживал “Брентфорд” и команде Томаса Франка все же удалось протолкнуть один мяч после стандарта.

3:1 – победа “Юнайтед”. Радоваться нет времени – в субботу непростой матч чемпионата против “Вест Хэма”.

Чемпионат Англии, 17-й тур. Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”

“Брентфорд” – “Манчестер Юнайтед” 1:3

Голы: Тоуни 85 – Эланга 55, Гринвуд 62, Рэшфорд 77

“Брентфорд”: Лессль – Соренсен, Янссон, Пиннок – Расмуссен, Янельт (Баптист 64), Нергор, Йенсен (Висса 67), Канос (Генри 64) – Мбемо, Тоуни

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Теллес, Варан, Линделеф, Далот – Фред, Мактомини (Матич 85) – Эланга, Фернандеш, Гринвуд (Рэшфорд 71) – Роналду (Магуайр 71)

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В статье: Давид де Хеа Английская Премьер-лига Брентфорд АПЛ Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд Мейсон Гринвуд
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