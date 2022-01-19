Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лестер - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
"Лисицы" выиграли дома три матча кряду
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Лестер" чередует победы с поражениями и всё никак не может вернуться к борьбе за еврокубки. Команда Брендана Роджерса пока отстаёт от "Арсенала", занимающего пятую строчку, на десять баллов, и отыграть это отставание будет очень непросто. "Тоттенхэм" также ведёт сражение за евроместа и даже
Чемпионат Англии, 17-й тур
19 января 2022. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”
“Лестер” 21:30 “Тоттенхэм”
Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.
Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.
При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.
Популярное сейчас
- Миколенко пропустил первую тренировку Эвертона при Фергюсоне
- Робиньо получил девять лет тюрьмы в Италии за групповое изнасилование
- 500 млн на трансферы, пять тренеров, отсутствие стратегии - как Эвертон топчется на месте
- Эвертон уволил Бенитеса – Источник
- Отец года: Левандовский сделал прическу дочке с помощью пылесоса
- Звездный форвард Александрии сыграл свадьбу с роскошной испанкой. ФОТО