Лестер - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Лестер" чередует победы с поражениями и всё никак не может вернуться к борьбе за еврокубки. Команда Брендана Роджерса пока отстаёт от "Арсенала", занимающего пятую строчку, на десять баллов, и отыграть это отставание будет очень непросто. "Тоттенхэм" также ведёт сражение за евроместа и даже ещё надеется побороться за ЛЧ, до которой пока "Шпорам" не хватает четырёх баллов.

Чемпионат Англии, 17-й тур

19 января 2022. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” 21:30 “Тоттенхэм”

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