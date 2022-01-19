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Лестер - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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"Лисицы" выиграли дома три матча кряду

Лестер - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

"Лестер" чередует победы с поражениями и всё никак не может вернуться к борьбе за еврокубки. Команда Брендана Роджерса пока отстаёт от "Арсенала", занимающего пятую строчку, на десять баллов, и отыграть это отставание будет очень непросто. "Тоттенхэм" также ведёт сражение за евроместа и даже ещё надеется побороться за ЛЧ, до которой пока "Шпорам" не хватает четырёх баллов.

Чемпионат Англии, 17-й тур
19 января 2022. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”
“Лестер” 21:30 “Тоттенхэм”

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Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Лестер Сити
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