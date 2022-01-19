Брентфорд - МЮ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Несмотря на место в нижней части таблицы, "Брентфорд" очень неуступчивый соперник . В прошлом году команда уступила в родных стенах "Ман Сити" всего в один мяч, а также давала бой другим фаворитам. У МЮ два кряду поединка без побед, и уже начались разговоры, что Ральф Рангник не справляется со своей работой.

Чемпионат Англии, 17-й тур

19 января 2022. Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”

“Брентфорд” 22:00 “Манчестер Юнайтед”

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