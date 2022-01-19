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Брентфорд - МЮ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Непростой выезд для "дьяволов"

Брентфорд - МЮ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: manutd.com

UA-Футбол
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Несмотря на место в нижней части таблицы, "Брентфорд" очень неуступчивый соперник. В прошлом году команда уступила в родных стенах "Ман Сити" всего в один мяч, а также давала бой другим фаворитам. У МЮ два кряду поединка без побед, и уже начались разговоры, что Ральф Рангник не справляется со своей работой.

Чемпионат Англии, 17-й тур
19 января 2022. Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”
“Брентфорд” 22:00 “Манчестер Юнайтед”

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Брентфорд Манчестер Юнайтед
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