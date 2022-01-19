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Брентфорд - МЮ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Непростой выезд для "дьяволов"
Фото: manutd.com
Несмотря на место в нижней части таблицы, "Брентфорд"
Чемпионат Англии, 17-й тур
19 января 2022. Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”
“Брентфорд” 22:00 “Манчестер Юнайтед”
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