Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3. Обзор матча и видео голов

“Манчестер Юнайтед” добыл десятую победу в чемпионате, переиграв на выезде “Брентфорд”. В первом тайме больше голевых моментов было у “Брентфорда”, у новичка лиги получалось все, кроме забитых голов. Но “Юнайтед” после перерыва удалось переломить игру. Три гола забили воспитанник МЮ – открыл счет Эланга, второй мяч забил Гринвуд, а затем и Рэфшорд, который появился на поле со скамейки запасных. “Брентфорду” удалось отыграть только один мяч.

Чемпионат Англии, 17-й тур. Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”

“Брентфорд” – “Манчестер Юнайтед” 1:3

Голы: Тоуни 85 – Эланга 55, Гринвуд 62, Рэшфорд 77