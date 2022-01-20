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Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3. Обзор матча и видео голов

Англия
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Брентфорд – Манчестер Юнайтед ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 19 января 2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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“Манчестер Юнайтед” добыл десятую победу в чемпионате, переиграв на выезде “Брентфорд”. В первом тайме больше голевых моментов было у “Брентфорда”, у новичка лиги получалось все, кроме забитых голов. Но “Юнайтед” после перерыва удалось переломить игру. Три гола забили воспитанник МЮ – открыл счет Эланга, второй мяч забил Гринвуд, а затем и Рэфшорд, который появился на поле со скамейки запасных. “Брентфорду” удалось отыграть только один мяч.

Чемпионат Англии, 17-й тур. Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”

“Брентфорд” – “Манчестер Юнайтед” 1:3

Голы: Тоуни 85 – Эланга 55, Гринвуд 62, Рэшфорд 77

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В статье: Английская Премьер-лига Брентфорд АПЛ Манчестер Юнайтед видеоповторы Маркус Рашфорд Мейсон Гринвуд Антони Эланга
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