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Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3. Обзор матча и видео голов
Брентфорд – Манчестер Юнайтед ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 19 января 2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Манчестер Юнайтед” добыл десятую победу в чемпионате, переиграв на выезде “Брентфорд”. В первом тайме больше голевых моментов было у “Брентфорда”, у новичка лиги получалось все, кроме забитых голов. Но “Юнайтед” после перерыва удалось переломить игру. Три гола забили воспитанник МЮ – открыл счет Эланга, второй мяч забил Гринвуд, а затем и Рэфшорд, который появился на поле со скамейки запасных. “Брентфорду” удалось отыграть только один мяч.
Чемпионат Англии, 17-й тур. Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”
Голы: Тоуни 85 – Эланга 55, Гринвуд 62, Рэшфорд 77
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