Менеджер Брентфорда: В первом тайме мы убили МЮ своей интенсивностью. Им невероятно повезло

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк прокомментировал в эфире BT Sport поражение от "Манчестер Юнайтед" (1:3) в перенесенном поединке 17-го тура АПЛ. Цитирует наставника BBC.

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"Я невероятно горжусь своей командой. Мы – самый маленький клуб в АПЛ, а "Манчестер Юнайтед" – самый большой. В этой игре мог быть только один победитель. Им невероятно повезло. Я знаю все о рисках. Соперник даже изменил свою схему в матче против маленького "Брентфорда".