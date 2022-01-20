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Менеджер Брентфорда: В первом тайме мы убили МЮ своей интенсивностью. Им невероятно повезло
Победила именно команда Рангника
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк прокомментировал в эфире BT Sport поражение от "Манчестер Юнайтед" (1:3) в перенесенном поединке 17-го тура АПЛ. Цитирует наставника BBC.
"Я невероятно горжусь своей командой. Мы – самый маленький клуб в АПЛ, а "Манчестер Юнайтед" – самый большой. В этой игре мог быть только один победитель. Им невероятно повезло. Я знаю все о рисках. Соперник даже изменил свою схему в матче против маленького "Брентфорда".
"Давид Де Хеа был великолепен, будем честны. Если мы вновь получим такие шансы, то хотя бы один точно реализуем. Наша интенсивность убила "МЮ", в первом тайме на поле мы играли в свой футбол. Из трех пропущенных голов второй больше всего меня разочаровывает, дальше отыграться уже было сложно. Мы загнали "МЮ" в первом тайме, это фантастика".
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