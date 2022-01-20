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МЮ хочет приобрести полузащитника Астон Виллы

Англия
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Манкунианцы снова выходят на трансферный рынок

МЮ хочет приобрести полузащитника Астон Виллы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" планирует сделать предложение "Астон Вилле" о трансфере полузащитника Джона Макгинна в летнее трансферное окно, пишет The Telegraph.

По информации источника, технический директор "Манчестер Юнайтед" Даррен Флетчер высоко оценивает 27-летнего шотландца.

За трансфер Макгинна "Астон Вилла" будет просить сумму в размере около 40 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне Макгинн забил три мяча и отдал две результативные передачи в 18 матчах за "Астон Виллу". Контракт полузащитника с бирмингемским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Юнайтед Джон Макгинн
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