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МЮ хочет приобрести полузащитника Астон Виллы
Манкунианцы снова выходят на трансферный рынок
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" планирует сделать предложение "Астон Вилле" о трансфере полузащитника Джона Макгинна в летнее трансферное окно, пишет The Telegraph.
По информации источника, технический директор "Манчестер Юнайтед" Даррен Флетчер высоко оценивает 27-летнего шотландца.
За трансфер Макгинна "Астон Вилла" будет просить сумму в размере около 40 миллионов фунтов.
В нынешнем сезоне Макгинн забил три мяча и отдал две результативные передачи в 18 матчах за "Астон Виллу". Контракт полузащитника с бирмингемским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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