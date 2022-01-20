Барселона, Челси и Марсель охотятся на левого защитника Аякса

"Челси", "Барселона" и "Марсель" проявляют интерес к левому защитнику "Аякса" Николасу Тальяфико, сообщает TyC Sports. Французы хотят аренду с правом выкупа, но голландцев это не устраивает.

"Аякс" готов расстаться с ним, только если получит 7 млн евро.

Срок действующего контракта Тальяфико с клубом истекает летом 2023 года.

В этом сезоне 29-летний защитник провел за "Аякс" 14 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает аргентинца в 16 миллионов евро.